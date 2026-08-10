Stars Ryan Murphy unterstützt Ariana Grande nach ihrem Ausstieg bei ‚American Horror Story‘

Ryan Murphy at the 80th Golden Globe Awards Beverly Hills Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 09:30 Uhr

Ryan Murphy unterstützt Ariana Grande nach ihrem Ausstieg bei 'American Horror Story'.

Ryan Murphy steht hinter Ariana Grande, nachdem sie ihre geplante Mitwirkung an ‚American Horror Story‘ abgesagt hat.

Der erfolgreiche TV-Produzent hatte zuvor angekündigt, dass die Sängerin und Schauspielerin Teil der Besetzung seiner langjährigen Horrorserie werden sollte. Aufgrund von Terminüberschneidungen mit ihrer ‚Eternal Sunshine‘-Tour musste sie jedoch aussteigen. Murphy will seine Ideen für Grande allerdings nicht aufgeben und hofft, sie in einer künftigen Staffel doch noch für die Serie gewinnen zu können. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte Murphy: „Ich liebe Ariana Grande. Wir sind sehr gute Freunde. Ich hatte eine Idee und bin damit zu ihr gegangen. Sie sagte sofort: ‚Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, dass ich auf Tour gehen werde.'“

Murphy betonte anschließend, dass Grandes Absage ausschließlich mit ihrem vollen Terminkalender zu tun habe und keineswegs mit ihrer Entscheidung, sich vorübergehend aus dem Showgeschäft zurückzuziehen. Er erklärte: „Man muss respektvoll sein. Wer ist beschäftigter als Ariana Grande? Niemand. Sie hatte mir damals gesagt: ‚Ich habe dieses Album, das bald erscheint.‘ Es war wirklich und wahrhaftig ein Terminkonflikt. Ich sagte: ‚Okay, dann verschieben wir das Ganze eben.‘ Und sie sagte: ‚Großartig.'“

Murphys Aussagen kommen kurz nachdem der Popstar bestätigt hatte, dass sie nach Abschluss ihrer Tour eine berufliche Pause einlegen möchte. Zudem zog sie sich von den Plänen zurück, in einem Theaterstück in London aufzutreten. Ein Sprecher der Sängerin erklärte: „Sie freut sich darauf, die Tour zu Ende zu bringen und sie sowohl gesund als auch glücklich mit einem Höhepunkt abzuschließen. Danach möchte sie eine wohlverdiente Pause von öffentlichen Auftritten und Terminen einlegen, die zu einer endlosen und anhaltenden öffentlichen Beobachtung geführt haben.“