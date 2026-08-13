Stars Jessica Lange stellte eine Bedingung für ihre Rückkehr zu ‚American Horror Story‘

Jessica Lange at Antigone (This Play I Read In High School) opening night - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 10:00 Uhr

Jessica Lange stellte eine Bedingung für ihre Rückkehr zu 'American Horror Story'.

Jessica Lange erklärte sich nur dann bereit, zu ‚American Horror Story‘ zurückzukehren, wenn sie „eine Musical-Nummer“ bekam.

Die 77-jährige Schauspielerin hatte die düstere Anthologie-Serie nach der vierten Staffel (‚Freak Show‘) verlassen. Serienmacher Ryan Murphy konnte sie nun jedoch für die kommende 13. Staffel zurückgewinnen, gemeinsam mit Sarah Paulson, Evan Peters und weiteren bekannten Gesichtern. Gegenüber dem Magazin ‚Vogue‘ erklärte Ryan: „Ich denke, wenn man eine Serie wie ‚American Horror Story‘ hat, die so lange läuft und so erfolgreich ist, kehrt man irgendwann zu ihren Ursprüngen zurück. Und Jessica hat in der ersten Staffel jeden Preis der Welt gewonnen.“

Er erinnerte sich an ein gemeinsames Abendessen mit Jessica. Dabei habe sie ihm erzählt, dass sie „überall, wo sie hingeht“, von jungen AHS-Fans umringt werde, die Autogramme von ihr möchten. Weiter sagte er: „Sie sagte etwas Lustiges darüber, dass niemand zu ihr kommt und mit ihr über ‚Blue Sky‘ oder ‚Tootsie‘ sprechen möchte. Alle wollen nur über ‚American Horror Story‘ reden. […] Dann stellte ich ihr meine Idee vor und sie sagte: ‚Großartig. Ich bin dabei, solange ich eine Musical-Nummer bekomme.‘ Danach ging ich zu Sarah und Evan, und sie sagten sofort zu.“

Die kommende Staffel wird als eine Art „Greatest Hits“ von ‚American Horror Story‘ beschrieben. Jessica Lange soll dabei alle vier ihrer früheren Figuren erneut verkörpern. Sarah Paulson wird sechs Rollen übernehmen, während Evan Peters in fünf verschiedenen Parts zu sehen sein wird. Ryan Murphy verriet außerdem, wie sehr er sich darüber gefreut habe, wieder mit der erfahrenen Schauspielerin zusammenzuarbeiten. Er sagte: „Ich war begeistert, Jessica wieder so inszenieren zu können, wie ich es bereits in der ersten Staffel getan hatte. Ich spiele die Rollen immer selbst vor. Ich frage dann: ‚Kann ich dir das einfach vorspielen?‘ So kann ich selbst die Figur verkörpern, die ich geschrieben habe, und sie findet das absolut urkomisch.“