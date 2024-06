Erstmals zwei Sieger Lea und Jermaine gewinnen „Germany’s next Topmodel“ 2024 Bastian Schweinsteiger, Sabrina Carpenter und erstmals männliche Finalisten – das „Germanys next Topmodel“-Finale der 19. Staffel hatte so einiges in petto. Am Ende bekamen Lea und Jermaine von Chef-Jurorin Heidi Klum den Titel als „GNTM 2024“.