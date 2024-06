Auszeichnung für Lebenswerk Goldener Löwe für „Alien“-Legende Sigourney Weaver

Sigourney Weaver erhält in wenigen Wochen den Goldenen Löwen. (wue/spot)

SpotOn News | 28.06.2024, 20:30 Uhr

Sigourney Weaver wird nach mehr als 45 Jahren im Filmgeschäft mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk geehrt. Die Hollywoodikone zeigte sich in einer Mitteilung "wahrlich geehrt".

Sigourney Weaver (74) gehört seit Jahrzehnten zu den großen Stars Hollywoods. Nach mehr als 45 Jahren im Geschäft soll die US-Amerikanerin jetzt im Rahmen der 81. Filmfestspiele von Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Geehrt werde Weaver laut einer Mitteilung während des Festivals, das vom 28. August bis 7. September stattfindet.

Eine Action-Ikone wird geehrt

Weaver fühle sich "wahrlich geehrt, den Goldenen Löwen für mein Lebenswerk von der Biennale di Venezia zu erhalten", heißt es in einem Statement der Filmlegende. Die Auszeichnung zu bekommen, sei ein Privileg, das sie mit allen teile, mit denen sie über die Jahre hinweg zusammengearbeitet habe.

Ihre erste kleine Filmrolle hatte Weaver 1977 in Woody Allens (88) "Der Stadtneurotiker". Nur rund zwei Jahre später wurde sie mit der Hauptrolle in Ridley Scotts (86) Sci-Fi-Klassiker "Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" zum Star und zur Vorzeige-Action-Heldin der Traumfabrik. Es folgten unzählige Rollen – nicht nur in weiteren Filmen der "Alien"-Reihe, sondern unter anderem auch in Hits und oftmals ausgezeichneten Produktionen wie "Ghostbusters – Die Geisterjäger", "Gorillas im Nebel", "Die Waffen der Frauen" oder "Avatar – Aufbruch nach Pandora".

Wenige haben das Kaliber von Sigourney Weaver

"Eine Schauspielerin vom Kaliber einer Sigourney Weaver hat nur wenige Konkurrenten", heißt es in der Begründung von Festivaldirektor Alberto Barbera (74). Weaver sei bald zu einer symbolhaften Figur der 1980er geworden. Und weiter: "Im Laufe dieses Jahrzehnts prägte sie das Bild einer Heldin, wie es sie im Genre des Actionfilms noch nie gegeben hat und die es erfolgreich mit den männlichen Mustern, die bis dahin die Epos- und Abenteuerfilme dominiert hatten, aufnehmen konnte." Sie habe mit ihrem Werk Brücken zwischen "dem anspruchsvollsten Arthouse-Kino und Filmen, die das Publikum auf eine offene und originelle Weise ansprechen", geschaffen. Und sie sei sich dabei stets selbst treu geblieben.

Das Line-up des Festivals soll am 23. Juli veröffentlicht werden.