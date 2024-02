Besonderer Gast bei Restaurant-Eröffnung Gordon Ramsay fliegt krebskranken Fan zu sich nach Miami ein

Gordon Ramsay betreibt mehrere Restaurants weltweit und wurde durch seine TV-Shows "Gordon Ramsay: Chef ohne Gnade" und "In Teufels Küche" bekannt. (ae/spot)

SpotOn News | 18.02.2024, 17:13 Uhr

Für ganz besondere Momente hat Fernsehkoch Gordon Ramsay gesorgt. Er erfüllte den großen Wunsch eines schwer erkrankten Fans und ließ die junge Frau in Miami einfliegen. Dort gab es ein gemeinsames Abendessen - und dann noch eine ausgelassende Party.

Fernsehkoch Gordon Ramsay (57) hat den Traum eines krebskranken Fans erfüllt. Er ließ die junge Frau namens Madison zu sich nach Miami einfliegen. Ihr großer Wunsch war es, den gebürtigen Briten einmal treffen zu dürfen.

Video News

Er reagierte auf ihr TikTok-Video

Am Samstag teilte Gordon Ramsay ein rührendes TikTok-Video, in dem er seinen langjährigen Fan Madison trifft. Nachdem bei ihr Krebs im Endstadium diagnostiziert worden war, hatte sie ihre "Bucket List", also eine Liste mit noch zu erreichenden Zielen, in dem sozialen Netzwerk verraten. Darin hatte sie enthüllt, dass sie den TV-Koch gerne treffen würde. Im Januar ging der Clip mit mehr als sieben Millionen Aufrufen viral. Und Ramsay antwortete, dass er sich freuen würde, sie persönlich kennenzulernen. "Aber nicht nur irgendein 'Hallo, auf Wiedersehen'." Deshalb lud er sie zusammen mit seiner Freundin zu sich nach Miami ein – zu einem Essen in seinem Restaurant "Hell's Kitchen". "Und dann bist du am darauffolgenden Freitagabend unser besonderer Gast bei der Eröffnung unseres neuen Restaurants Lucky Cat in South Beach."

Und genau das hat nun stattgefunden. Unter Stars wie Sängerin Gloria Estefan (66) und Schauspieler Cuba Gooding Jr. (56) war Madison der ganz besondere Gast. Im Video ist zu sehen, wie gerührt sie war, als Gordon Ramsay sie an den Händen hielt und umarmte. Die beiden lachten, als er sie ein paar Mal herumwirbelte, während er in der Küche seines Restaurants tanzte. Eine letzte Aufnahme zeigt Gordon Ramsay und Madison, wie sie zusammen mit einer Gruppe posieren.

Sie schwärmt von der "coolsten Nacht"

"Ich hoffe, Madison, du hattest die beste Zeit in Miami!", schrieb der Koch zu seinem Video. "Es war solch eine große Ehre, dass du gestern Abend bei Lucky Cat mein VVIP warst! Vielen Dank auch an alle auf TikTok, die dazu beigetragen haben, dass diese Träume wahr werden." Sie wiederum antwortete, es sie die "coolste Nacht meines Lebens" gewesen. Das Treffen sei "so schön, so erstaunlich" und die "größte Ehre" gewesen. Daraufhin schrieb der TV-Koch: "Danke, dass du mir das Tanzen beigebracht hast. Es ist das erste Mal überhaupt in einer Küche."