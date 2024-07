Stars Donald Sutherland: Große Trauerfeier in Miami

Donald Sutherland - Famous - New York - April 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2024, 13:54 Uhr

Der legendäre Hollywoodstar soll im Kreise seiner Familie und Freunde in der Großstadt beigesetzt werden.

In Gedenken an Donald Sutherland wird eine große Trauerfeier in Miami stattfinden.

Der legendäre Schauspieler verstarb am 20. Juni im Alter von 88 Jahren. Wie jetzt bekannt wurde, ließen die Hinterbliebenen des Hollywoodstars seinen Leichnam kurz nach seinem Tod einäschern. Sutherlands Beerdigung soll ‚Daily Mail‘-Berichten zufolge demnächst in der US-amerikanischen Großstadt Miami stattfinden. Bisher sind keine weiteren Details zur Trauerfeier bekannt, allerdings wurde in vorherigen Berichten angedeutet, dass der Filmstar womöglich in seinem Heimatland Kanada beigesetzt werden soll.

Donalds Tod wurde im vergangenen Monat von seinem Sohn Kiefer Sutherland bekannt gegeben, der seinem Vater in einer rührenden Nachricht auf X, ehemals Twitter, Tribut zollte. Kiefer schrieb: „Schweren Herzens teile ich euch mit, dass mein Vater Donald Sutherland von uns gegangen ist. Ich persönlich halte ihn für einen der bedeutendsten Schauspieler der Filmgeschichte. Niemals von einer Rolle eingeschüchtert, gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und niemand hätte mehr verlangen können. Er hat ein gutes Leben gelebt.“