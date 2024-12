Stars Gracie Abrams hat viel von Taylor Swift gelernt

Gracie Abrams - May 2024 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 09:00 Uhr

Gracie Abrams hat sich bewusst dafür entschieden, während der Eras Tour von Taylor Swift zu „beobachten und zu lernen“.

Die 25-jährige Sängerin war die Vorgruppe auf Taylors rekordverdächtiger Tour und Gracie genoss die Erfahrung, von dem Chartstürmer zu lernen.

Gracie erzählte dem Magazin ,Nylon‘: „Ich habe mir die Live-Streams von Shows angesehen, bei denen ich nicht dabei war. Ich bin emotional und dankbar und in einem Schockzustand, dass wir als globale Gemeinschaft diese Lichtquelle nicht mehr erleben können. Ich habe auch jeden Moment ihrer Show aufgesaugt. Ich habe sie im Grunde anderthalb Jahre lang studiert. Jedes Mal, wenn ich für sie eröffne, sehe ich zu und lerne. Ich habe sogar jedes Mal von ihr gelernt, wenn wir uns über das Wetter unterhalten haben.“

Gracie nahm auch die Herausforderung an, vor großen Menschenmengen aufzutreten. Sie erzählte: „Wenn ich daran denke, in größeren Sälen zu spielen, denke ich an die Eras Tour als eine endlose Quelle von Informationen für mich. Ich habe mich gefühlt, als würde ich für diesen Job zur Schule gehen.“ Gracie veröffentlichte den Song ,That’s So True‘ gegen Ende der Eras Tour, und sie erinnerte sich daran, wie er die Einstellung des Publikums ihr gegenüber veränderte.