Stars Gracie Abrams ist gerne allein

Gracie Abrams - May 2024 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2024, 09:00 Uhr

Die Sängerin genießt es, anonym zu sein. Umso wohler fühlt sie sich in New York.

Gracie Abrams liebt es, allein zu sein.

Die 25-jährige Sängerin – die in Los Angeles geboren wurde – verrät, dass sie die Anonymität genießt, die mit dem Leben in New York einhergeht. Im Interview mit dem Magazin ‚Nylon‘ erzählt sie: „In New York ist alles viel generativer für mich. Es fühlt sich hier viel einfacher an, allein zu sein. Und ich liebe es, allein zu sein. Ich habe definitiv eine Veränderung bemerkt [dass die Leute mich wahrnehmen], aber gleichzeitig sieht mein Alltag nicht anders aus.“

Die Musikerin freut sich darüber, dass sie im Big Apple von Gleichgesinnten umgeben ist. „Ich habe wirklich Glück, dass 95 Prozent meiner Interaktionen mit Fremden nicht mit gruseligen Typen stattfinden, sondern mit jungen Frauen oder Mädchen, die so emotional sind wie ich und das auch zum Ausdruck bringen können. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich denke, dass ich unglaublich viel Glück habe“, berichtet sie.

Anfang des Jahres enthüllte Gracie, dass sich ihr Songwriting-Prozess seit der Corona-Pandemie verändert habe. „Im Nachhinein, als ich zum ersten Mal auf Tournee war, war das eine Form der Therapie, die ich sehr genossen habe, und es hat mich schockiert“, erklärte sie gegenüber dem ‚Interview‘-Magazin. „Das hat mein Schreiben in jeder Hinsicht beeinflusst. Nicht nur, weil ich die Art von Musik kenne, die ich performen möchte und die ich hören möchte, wenn sie mir entgegengeschrien wird, sondern auch die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe.“