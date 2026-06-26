Stars Gracie Abrams ‚mag es nicht‘, ihre Beziehung mit Paul Mescal zu verstecken

Gracie Abrams - IHeartRadio Hot 99.5's Jingle Ball 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.06.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin ist seit rund zwei Jahren mit dem Schauspieler liiert.

Gracie Abrams ist nicht angetan davon, ihre Romanze mit Schauspieler Paul Mescal zu verstecken.

Die 26-jährige Sängerin – die seit rund zwei Jahren mit dem ‚Hamnet‘-Star zusammen ist – hat in einem neuen Interview über ihre Beziehung gesprochen. Dabei erzählte sie auch davon, dass sie mit Paul gemeinsam an einem Song mit dem Titel ‚Imaginary Friend‘ gearbeitet hat. Im Podcast ‚Popcast‘ der ‚New York Times‘ offenbarte sie: „Ich mag das Gefühl nicht, etwas zu verstecken. Gleichzeitig liebe ich Privatsphäre, wenn sie sich richtig anfühlt.“

Es habe sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam mit ihrem Partner einen Song zu schreiben. „Das war kein bahnbrechendes Ereignis für uns“, erklärte Gracie. „Wir haben ein sehr kreatives Zuhause mit Freunden, die so gut in dem sind, was sie tun, und jeder fühlt sich wohl damit, das miteinander zu teilen.“ Über den Track verriet sie außerdem: „Es ist so ein einfacher, kurzer Song und eigentlich waren wir einfach nur am Rumalbern … Es hat sich einfach natürlich angefühlt.“

Auf die Frage nach der öffentlichen Aufmerksamkeit und den Kommentaren zu ihrer Beziehung gab die Musikerin eine ungewöhnliche Strategie an, um positiv zu bleiben. „Ich versuche immer, vom absolut schlimmsten Szenario bei allem auszugehen, und alles andere ist dann angenehm“, berichtete sie. „Wenn du weißt, wie glücklich dich deine Erfahrung gemacht hat, etwas zu erschaffen, oder wie viel du über dich selbst oder deinen Partner oder was auch immer gelernt hast, dann ist es so: Keine Menge an Hass, Trollen oder was auch immer könnte dir das nehmen.“

Die ‚That’s So True‘-Interpretin schwärmte, dass ihr die Beziehung mit Paul „viel Frieden und Freude“ bringe. „Ich werde nicht so tun, als wäre das nicht wahr“, erklärte sie. Gleichzeitig will Gracie Grenzen setzen, was ihr Privatleben betrifft. „Ich denke auch, dass es keine offene Tür für alle ist“, betonte sie.