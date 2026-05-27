Stars Andrew Scott erinnert sich gern an Auftritt in Spielberg-Klassiker

Andrew Scott - Emmys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 09:00 Uhr

Andrew Scott ist nach wie vor stolz auf seinen kurzen Auftritt in ‚Der Soldat James Ryan‘.

Der 49-jährige irische Schauspieler äußerte sich dazu, als er in einem Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ über eine Rolle aus seiner frühen Karriere sprach. Er erinnerte sich daran, wie er 1998 in Steven Spielbergs Oscar-prämiertem Kriegs-Epos kurz als „Soldat am Strand“ zu sehen war, und brachte seinen Stolz darüber zum Ausdruck, Teil einer Szene zu sein, die „in die Filmgeschichte eingegangen ist“.

Scott sagte: „Ich hatte einen Satz oder so, und Tom Hanks rollte über mich hinweg, und ich war sehr glücklich, dabei zu sein.” Er fügte hinzu: „Es war etwas Außergewöhnliches – ich war zum ersten Mal an einem Set dieser Größenordnung, und ich bin sehr stolz darauf, dass ich ein kleiner Teil davon sein durfte. Es ist eine Szene, die in die Filmgeschichte eingegangen ist.“

Andrew Scott, der seitdem durch Rollen in ‚Fleabag‘, ‚Sherlock‘, ‚All of Us Strangers‘ und ‚Ripley‘ internationale Bekanntheit erlangt hat, war in der berühmten D-Day-Landungssequenz von ‚Der Soldat James Ryan‘ am Omaha Beach an der Seite von Tom Hanks zu sehen. Passend zu seinen Erinnerungen an ‚Der Soldat James Ryan‘ widmet sich Andrew Scott derzeit erneut einem Stoff aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs: In dem Drama ‚Pressure‘ übernimmt er die Hauptrolle und beleuchtet die angespannten Stunden vor der historischen Landung der Alliierten in der Normandie.

Scott hat kürzlich für seine emotionalen Darstellungen in Film und Fernsehen breite Anerkennung gefunden, insbesondere nach dem Erfolg des Netflix-Thrillers ‚Ripley‘ und der positiven Kritik zu ‚All of Us Strangers‘ an der Seite von Paul Mescal.