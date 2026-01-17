Stars Gracie Abrams: Seltene Liebeserklärung an ihren Freund Paul Mescal

Gracie Abrams - May 2024 - Avalon - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2026, 10:00 Uhr

Die Sängerin teilt auf Instagram süße Worte über den 'Hamnet'-Schauspieler.

Gracie Abrams schwärmt von ihrem Freund Paul Mescal.

Die Sängerin machte ihre Beziehung mit dem Schauspieler im Juni 2025 auf Instagram offiziell. Am Freitag (16. Januar) gewährte sie ihren Followern auf der Social-Media-Plattform nun erneut einen Einblick in ihre Romanze, als sie Paul und seine Rolle als William Shakespeare im Film ‚Hamnet‘ würdigte.

Zu einem Foto von Paul schrieb Gracie: „Ach ja, ich liebe ihn – Überraschung.“ Auf dem Bild raucht der 29-Jährige eine Zigarette und öffnet seine Jeansjacke, um ein T-Shirt mit der Aufschrift „Will Power“ und dem Gesicht Shakespeares zu zeigen. Das Bild teilte die Musikerin in ihrer Instagram-Story.

In einer weiteren Story verriet Gracie, warum man ‚Hamnet‘ unbedingt sehen sollte. Der Film wurde von Chloé Zhao inszeniert und erzählt von der Ehe des Dramatikers mit Agnes Hathaway (gespielt von Jessie Buckley) sowie davon, wie der Verlust ihres Sohnes Hamnet Shakespeare zu seinem Werk ‚Hamlet‘ inspirierte.

Zu einem Foto, auf dem das Duo lächelnd zu sehen ist, schrieb Gracie: „Es ist mir fast unmöglich gefallen, Worte zu finden, um das Gewicht dieses Films zu beschreiben und die Art, wie er seit dem ersten Sehen in meinen Knochen geblieben ist. Aber wir sitzen gerade in der Küche, ich schaue mir diese Bilder noch einmal an und mir kommen sofort die Tränen, also sage ich einfach: Chloé ist einzigartig. Jessie ist einzigartig. Paul ist einzigartig.“ An ihre Follower appellierte die ‚Close to You‘-Interpretin: „Geht ihn euch ansehen, ihr werdet danach besser dran sein.“ Am vergangenen Sonntag (11. Januar) war ‚Hamnet‘ bei den Golden Globes als bestes Film-Drama ausgezeichnet worden.