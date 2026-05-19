Stars Gracie Cochrane verlässt ‚Harry Potter‘-Neustart nach erster Staffel

Dominic McLaughlin - Harry Potter and the Philosopher's Stone - HBO BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 11:00 Uhr

Gracie Cochrane hat die Neuauflage von ‚Harry Potter‘ verlassen.

Die junge Schauspielerin, die später in diesem Jahr in ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ – der zu Weihnachten anläuft – als Ginny Weasley zu sehen sein wird, wird in ‚Die Kammer des Schreckens‘, der zweiten Staffel von HBOs mit Spannung erwartetem Neustart der beliebten magischen Fantasy-Reihe, nicht mehr als Rons kleine Schwester zurückkehren.

Cochranes Familie erklärte in einer Stellungnahme: „Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat Gracie die schwierige Entscheidung getroffen, sich nach der ersten Staffel von ihrer Rolle als Ginny Weasley in der HBO-Harry-Potter-Serie zurückzuziehen.“ Ihre Zeit im ‚Harry-Potter‘-Universum sei für sie eine außergewöhnlich schöne Erfahrung gewesen, und sie sei Lucy Bevan sowie dem gesamten Produktionsteam zutiefst dankbar dafür, ihr ein so unvergessliches Erlebnis ermöglicht zu haben. Gleichzeitig blicke Gracie voller Vorfreude auf die Chancen und Möglichkeiten, die ihre weitere Zukunft bereithalte.

HBO hat seine Unterstützung für die Entscheidung von Gracie und ihrer Familie zum Ausdruck gebracht. Sie fügten hinzu: „Wir unterstützen die Entscheidung von Gracie Cochrane und ihrer Familie, nicht für die nächste Staffel der HBO-Harry-Potter-Serie zurückzukehren, und wir sind dankbar für ihre Arbeit in der ersten Staffel der Serie. Wir wünschen Gracie und ihrer Familie alles Gute.“

Die Dreharbeiten zur ersten Staffel sind bereits abgeschlossen, und die Figur Ginny Weasley spielt in J. K. Rowlings erstem Buch der Reihe nur eine Nebenrolle. Sie erscheint mit ihrer Mutter Molly am Bahnhof Kings Cross in London, als ihre älteren Geschwister in den Zug zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei steigen, und ist erneut zu sehen, als sie am Ende des Schulhalbjahres zurückkehren. Im zweiten Buch, ‚Die Kammer des Schreckens‘, spielt die Figur jedoch eine weitaus prominentere Rolle, da sie maßgeblich an der Öffnung der geheimen Kammer beteiligt ist.