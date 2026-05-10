Film Kevin McKidd addresses Harry Potter casting speculation

Kevin McKidd - PaleyFest - March 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2026, 18:00 Uhr

Kevin McKidd hofft, nach seinem Ausstieg bei 'Grey's Anatomy' eine Rolle in 'Harry Potter' zu bekommen.

Kevin McKidd ist „sehr aufgeregt“ über die Aussicht, in der ‚Harry Potter‘-TV-Serie mitzuspielen.

Der 52-jährige Schauspieler verließ kürzlich nach 18 Staffeln als Dr. Owen Hunt die Serie ‚Grey’s Anatomy‘. Zuletzt wurde spekuliert, dass sein nächstes Projekt die Rolle des Arthur Weasley in HBOs kommender Adaption von J.K. Rowlings Bestseller-Reihe sein könnte. Und obwohl Kevin das Casting-Gerücht – das aufkam, nachdem Gracie Cochrane, die Ginny Weasley spielen wird, ihm auf Instagram zu folgen begann – nicht bestätigte, gab er zu, dass er sehr gerne dabei wäre. Er sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich habe etwas darüber gesehen. Und hört zu, ich würde niemals nie sagen. Ich bin ein riesiger ‚Harry Potter‘-Fan.“

Der schottische Schauspieler erklärte, dass ihm ursprünglich eine Rolle in den letzten beiden Filmen der Reihe, ‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1‘ und ‚Teil 2‘, angeboten worden sei, er die Rolle jedoch ablehnen musste. Er sagte: „Als ich vor ‚Grey’s‘ eine Serie namens ‚Journeyman‘ machte, waren wir noch in der Schwebe und warteten darauf zu erfahren, ob wir für eine zweite Staffel verlängert würden oder nicht. Also stand ich unter Vertrag und [Regisseur] David Yates schickte mir einen Brief, in dem er mir eine Rolle in den letzten beiden ‚Harry Potter‘-Filmen anbot, und ich konnte es nicht machen, weil ich darauf wartete zu erfahren, ob ‚Journeyman‘ verlängert wird oder nicht – und dann wurde die Serie nicht verlängert.“

Er habe also damals die Chance verpasst, in den letzten beiden ‚Harry Potter‘-Filmen mitzuspielen, was ihn immer noch traurig mache. „Die Vorstellung, noch einmal eine Chance zu bekommen, weil ich bereits einmal gefragt wurde, macht mich jetzt schon sehr aufgeregt. Also hört zu: Wenn aus diesen Gerüchten etwas Reales werden sollte, wäre ich sehr glücklich darüber.“ Kevin verriet weiter, dass man ihn damals gebeten hatte, „eine Art Werwolf-Charakter“ zu spielen – vermutlich Fenrir Greyback, eine Rolle, die letztlich Dave Legeno übernahm.