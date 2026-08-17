Musik Grammy-Chef deutet nach BTS-Boykott mögliches Umdenken bei Asian-Pop-Kategorie an

BTS - Kpop group - Grammy Awards - Feb 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 19:00 Uhr

Grammy-Chef Harvey Mason Jr. hat verraten, dass die Recording Academy nach der Entscheidung von BTS, die Preisverleihung 2027 zu boykottieren, inzwischen aktiv über die umstrittene Asian-Pop-Kategorie diskutiert.

Er räumte ein, dass die neue Kategorie, die eigentlich geschaffen worden war, um Popmusik aus ganz Asien stärker ins Rampenlicht zu rücken, bei einigen der Künstler, die damit ausgezeichnet werden sollen, nicht so angekommen ist wie beabsichtigt.

Er sagte, die Academy habe in den vergangenen zwei Wochen „zahlreiche Gespräche“ mit Beteiligten geführt, die der Ansicht seien, dass die Kategorie ihre Arbeit nicht in der von ihnen gewünschten Weise repräsentiere. Gegenüber ‚Billboard‘ erklärte er: „Die Grammy-Organisation ist dazu da, allen Menschen in der Musik zu dienen, und dazu gehört auch, dafür zu sorgen, dass keine Stimme und keine Community übersehen oder missverstanden wird.“ Es sei klar, dass es ungeachtet der Absicht und des Wunsches, noch inklusiver zu sein, einige Künstler in diesem Bereich gebe, die das Gefühl haben, dass diese Kategorie die Musik, an deren Entstehung sie so hart arbeiten, nicht auf die Weise repräsentiert, wie sie es sich wünschen. Er fügte hinzu: „Als Musiker nehme ich mir das selbst zu Herzen.“

Mason Jr. fügte hinzu, die Academy habe bewiesen, dass sie bei Bedarf „entschlossen handeln“ könne. Er betonte, die Organisation wolle sicherstellen, dass Musiker sich durch ihre Entscheidungen „wirklich gesehen und gehört fühlen“.

BTS bestätigten, dass sie für die Grammys im kommenden Jahr keine Songs einreichen werden. Alle sieben Mitglieder – RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin und J-Hope – veröffentlichten dieselbe Erklärung, in der sie die sprachlichen Voraussetzungen der neuen Kategorie kritisierten und argumentierten, Musik dürfe nicht nach „Region oder Sprache“ beurteilt werden. In ihrer Botschaft hieß es: „Wir haben beschlossen, in diesem Jahr nicht an den Grammys teilzunehmen. Ich hoffe, dass Musik als das gehört und geliebt werden kann, was sie ist, anstatt sie nach Region oder Sprache aufzuteilen.“

Der Boykott erfolgt, obwohl ‚Swim‘, der jüngste US-Nummer-eins-Hit der Gruppe, weithin als möglicher Kandidat für den „Song of the Year“ gehandelt wurde. Aufgrund seines englischsprachigen Textes wäre der Song jedoch ohnehin nicht für die Asian-Pop-Kategorie zugelassen gewesen, die eine „bedeutende Verwendung“ einer asiatischen Sprache voraussetzt.

Mason Jr. hatte zuvor erklärt, dass er die Entscheidung von BTS respektiere, zugleich aber betont, dass die Kategorie geschaffen worden sei, um die Anerkennung zu „erweitern“ und nicht, um Künstler voneinander zu trennen.