Stars BTS-Star V offenbart Hörprobleme während ARIRANG-Tour

BTS - American Music Awards 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 18:00 Uhr

BTS-Mitglied V hat offen über ein bereits seit längerer Zeit bestehendes Hörproblem gesprochen.

Er erzählte seinen Fans, dass er seit mehr als zwei Jahren Medikamente erhält und im Krankenhaus behandelt wird. Der 29-jährige Sänger sprach am Dienstag (11. August) während eines Weverse-Livestreams über seinen Gesundheitszustand, kurz nachdem er und Jungkook ihre ARIRANG-Show in Baltimore beendet hatten.

V sagte den Zuschauern: „Meine Ohren machen mir seit zweieinhalb Jahren Probleme. Wenn mein linkes Ohr momentan ungefähr bei 100 liegt, dann hört mein rechtes nur bei 30.“ Die Ursache nannte er nicht, bestätigte jedoch, dass er sich in Behandlung befindet.

Auch Jungkook räumte ein, aktuell nicht topfit zu sein. Er verriet, dass er während der Tour trotz Schmerzen weitermacht, denn er sei gefährlich nahe daran, einen Ermüdungsbruch im Bein zu erleiden. Er sagte: „Mein Schienbein ist genau an dem Punkt kurz vor einem Ermüdungsbruch. Selbst heute auf der Bühne wollte ich unbedingt herumlaufen, aber an manchen Stellen tat es einfach zu sehr weh und ich konnte nicht.“ Ärzte haben ihn vor Entzündungen und ersten Schädigungen des Knochens gewarnt. Jungkook sagte seinen Fans: „Es ist noch kein Ermüdungsbruch, aber mein Schienbein ist stark entzündet, und ich glaube, es gibt einige Mikroschäden am Knochen. Ich werde gut auf mich achten, damit ich diese Tour ordentlich zu Ende bringen kann.“

BTS befinden sich derzeit etwa in der Mitte ihrer riesigen ARIRANG-Welttournee, die im März 2027 auf den Philippinen enden soll. Im vergangenen Monat schockierte die Band ihre Fans mit der Entscheidung, nicht am Rennen um die Grammy Awards 2027 teilzunehmen. Alle sieben Mitglieder – RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin und J-Hope – veröffentlichten dieselbe Nachricht und erklärten darin, dass keine ihrer Veröffentlichungen, einschließlich der Songs von ‚ARIRANG‘, für die Grammys im kommenden Jahr eingereicht werde. Die Entscheidung war eine direkte Reaktion auf die neue, speziell auf asiatische Musik ausgerichtete Kategorie der Recording Academy. Nach Ansicht der Gruppe reduziert diese Künstler auf „Region oder Sprache“, anstatt die Musik selbst zu beurteilen.

In deutscher Übersetzung lautete die Erklärung in den sozialen Medien: „Wir haben beschlossen, in diesem Jahr nicht bei den Grammys anzutreten. Ich hoffe, dass Musik als das gehört und geliebt werden kann, was sie ist, anstatt nach Region oder Sprache aufgeteilt zu werden. Danke an ARMY und an alle, die immer an unserer Seite sind.“

Der Rückzug erfolgte zu einem Zeitpunkt, als ‚Swim‘, der jüngste US-Chart-Hit der Gruppe, weithin als einer der großen Anwärter auf den Preis für den Song des Jahres gehandelt wurde. Aufgrund des englischsprachigen Textes wäre der Song jedoch nicht für die neu eingeführte Grammy-Kategorie „Best Asian Pop Music Performance“ zugelassen gewesen, die einen „wesentlichen Gebrauch“ einer asiatischen Sprache voraussetzt. Obwohl BTS bereits fünfmal nominiert wurden und als erster K-Pop-Act überhaupt Grammy-Nominierungen erhielten, konnten sie bislang keinen Preis der Recording Academy gewinnen.