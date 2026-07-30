Musik Grammy-Chef reagiert nach BTS‘ Rückzug aus neuer Asien-Kategorie für 2027

BTS - Kpop group - Grammy Awards - Feb 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 14:00 Uhr

Grammy-Chef Harvey Mason Jr. hat sich zu Wort gemeldet, nachdem BTS bestätigt hatten, nicht am Vergabeverfahren für die Awards 2027 teilzunehmen.

Er betonte, die neue speziell auf Asien ausgerichtete Kategorie der Recording Academy sei geschaffen worden, um Künstler zu feiern und nicht, um sie voneinander abzugrenzen. In einer Erklärung, die veröffentlicht wurde, als sich die Debatte im Internet verschärfte, sagte Mason Jr. aber, er respektiere die Entscheidung der Gruppe. Zugleich wies er Behauptungen zurück, die neue Kategorie „Best Asian Pop Music Performance“ reduziere Künstler auf ihre Sprache oder ihre Herkunftsregion.

Er sagte: „Ich bin traurig zu hören, dass BTS sich entschieden haben, in diesem Jahr nicht am Grammy-Verfahren teilzunehmen, aber als Musikschaffender verstehe und respektiere ich ihre Entscheidung.“ Er wolle jedoch etwas klarstellen, das in der Diskussion offenbar untergehe: „Die Kategorie Asian Pop wurde geschaffen, um die Tiefe, Vielfalt und das außergewöhnliche Wachstum der Popkunst aus Asien zu würdigen … Es geht niemals darum, zu trennen, sondern darum, zu erweitern.“

Seine Äußerungen folgen auf die Ankündigung von BTS, dass keiner der Songs von ‚ARIRANG‘ für die Grammys des kommenden Jahres eingereicht werde. Alle sieben Mitglieder – RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin und J-Hope – veröffentlichten dieselbe Nachricht. Darin kritisierten sie die Anforderungen der neuen Kategorie und argumentierten, Musik solle nicht nach „Region oder Sprache“ beurteilt werden. In ihrer Erklärung hieß es: „Wir haben beschlossen, in diesem Jahr nicht bei den Grammys anzutreten. Wir hoffen, dass Musik für das gehört und geliebt werden kann, was sie ist, anstatt nach Region oder Sprache aufgeteilt zu werden. Danke an ARMY und an alle, die immer an unserer Seite sind.“

Die Gruppe traf diese Entscheidung, obwohl ‚Swim‘, der jüngste Nummer-eins-Hit von BTS in den USA, weithin als Anwärter auf den Preis für den Song des Jahres galt. Aufgrund seines englischsprachigen Gesangs wäre das Lied jedoch für die neue Asian-Pop-Kategorie nicht zugelassen gewesen, da diese den „bedeutungsvollen Einsatz“ einer asiatischen Sprache verlangt. BTS wurden bislang fünfmal für einen Grammy nominiert, konnten jedoch noch keinen gewinnen.