Mit Jimmy Fallon Green Day: Überraschungskonzert in New Yorker U-Bahn-Station Inmitten des Feierabendverkehrs in New York City gab es am Dienstag eine Überraschung für die Pendlerinnen und Pendler: Mitten in einer U-Bahn-Station performte die Punkband Green Day ein Mini-Konzert. Zunächst inkognito…