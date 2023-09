Musik Griff: Sie verbringt mehr Zeit in den sozialen Medien als mit der Musik

Griff - Feb 2022 - BRIT Awards - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2023, 18:00 Uhr

Griff sprach darüber, mehr Zeit in den sozialen Medien als mit dem Musik machen zu verbringen.

Die 22-jährige Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Sarah Faith Griffiths heißt, gewann im Jahr 2021 einen BRIT Award, nachdem sie Hits wie ‚Inside Out‘ und ‚Black Hole‘ herausgebracht hatte, verriet jedoch, dass sie „traurig“ darüber sei, den Großteil ihrer Zeit damit zu verbringen, in den sozialen Medien für sich zu werben, anstatt neue Lieder aufzunehmen.

Die Prominente erzählte in einem Interview gegenüber ‚Metro.co.uk‘: „Immer wenn eine Kamera auf mein Gesicht gerichtet wird, dann fühle ich mich nicht besonders wohl. Es ist eine tolle Plattform, TikTok, man hat das Potenzial, dadurch viel mehr Leute zu treffen, als jemals mit dir gleichzeitig in einem Raum sein würden. Wenn man also versucht, Spaß damit zu haben, kann das gut sein. Es ist sehr seltsam, mein beruflicher Schwerpunkt liegt mittlerweile mehr auf den sozialen Medien als auf der Musik selbst, was irgendwie traurig ist.“ Die ‚Vertigo‘-Künstlerin fügte hinzu, dass es so scheint, als ob „niemand“ in der Branche weiß, was zu tun ist, wenn es darum geht, Plattformen wie TikTok für Werbezwecke zu verwenden und findet es „frustrierend“, dass sich alle Sorgen um einen Algorithmus machen, dessen Funktionsweise aber keinem bewusst sei.