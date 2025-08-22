Stars Grimes: Nach einem Jahr wieder Single

Bang Showbiz | 22.08.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin ist nach einem Jahr Dating wieder alleine unterwegs.

Grimes hat sich von Anyma getrennt.

Die 37-jährige Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, hat sich nach über einem Jahr Beziehung von dem DJ getrennt, jedoch ist das Verhältnis zwischen den beiden weiterhin freundschaftlich. Ein Insider sagte dem ‚People‘-Magazin: „Anyma und Grimes haben sich einvernehmlich getrennt, bleiben aber weiterhin gute Freunde und kreative Partner.“ Bevor Grimes und Anyma, der selbst auf den bürgerlichen Namen Matteo Milleri hört, eine Beziehung eingingen, arbeiteten sie 2023 gemeinsam an dem Song ‚Welcome to the Opera‘. Anfang dieses Jahres trat Grimes außerdem auf seinem Track ‚Taratata‘ auf.

Das Ende ihrer romantischen Beziehung bedeutet jedoch nicht, dass sie ihre musikalische Zusammenarbeit einstellen werden. Der Insider ergänzte: „[Sie planen] bald neue Musik gemeinsam zu veröffentlichen.“ Die ‚idgaf‘-Sängerin, die mit ihrem Ex-Partner Elon Musk drei Kinder hat, bestätigte im März 2024 ihre Beziehung zu dem ebenfalls 37-jährigen Anyma, als sie eine Reihe von Fotos auf Instagram veröffentlichte. Sie beschriftete den Beitrag mit den Worten: „Die Schöne und das Biest.“ Im Januar hatte Grimes bereits einen Gastauftritt bei Anyma, als dieser im Sphere in Las Vegas auftrat. Danach postete er selbst Fotos auf seinem Instagram-Account, darunter ein Backstage-Bild von beiden. Er markierte seine damalige Freundin in dem Beitrag und schrieb dazu: „A Quantum Romance.“

Im März gab Grimes bekannt, dass bei ihr Autismus sowie ADHS diagnostiziert wurden. Dabei kritisierte sie die Ausbreitung von „extremen Informationsgefahren“ im Internet. Sie schrieb auf X, ehemals Twitter: „Ich muss sagen, es gibt diese Subkultur von sogenannten ‚Mental Health‘-Accounts, die meiner Meinung nach tatsächlich extreme Informationsgefahren darstellen. Dieses Jahr wurde bei mir ADHS und Autismus diagnostiziert […]. Psychische Erkrankungen können ansteckend sein (als wir in der Schule über verschiedene psychische Krankheiten lernten, bemerkten ich und viele andere Schüler, dass wir plötzlich Symptome zeigten, die verschwanden, sobald das Thema durch war). Aber heutzutage diagnostizieren sich Leute selbst. Und ich glaube, ein großer Teil von ADHS ist eigentlich Bildschirm-Sucht und eine dopaminerge Erschöpfung.“