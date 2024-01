Freude in Paris Großer Fan: Rihanna trifft „Hot Bitch“ Natalie Portman in Paris

Rihanna (l.) und Natalie Portman posierten in Paris für die Fotografen. (hub/spot)

SpotOn News | 23.01.2024, 10:55 Uhr

Rihanna ist vermutlich nicht oft aufgeregt, wenn sie andere Promis trifft. Offensichtlich stellt Hollywood-Star Natalie Portman eine Ausnahme dar, wie nun ein Video aus Paris zeigt.

Die Fashion Week in Paris zieht wieder zahlreiche Prominente in die französische Hauptstadt. Auch Musikstar Rihanna (35) und Oscarpreisträgerin Natalie Portman (42) reisten an. Die beiden Damen freuten sich dort aber nicht nur über die modischen Kreationen, sondern auch über ihre Begegnung vor Ort.

Am Montag (22. Januar) liefen sich Rihanna und Portman offenbar zufällig auf dem Weg zur Haute Couture Dior Show über den Weg. In einem Social-Media-Video ist zu sehen, wie sehr sich die Sängerin und die Schauspielerin gegenseitig schätzen. Natalie Portman gesteht ihrer Promikollegin bei einer Umarmung: "Ich liebe dich", während Rihanna zurückgibt: "Ich bin ein richtiger Fan." Außerdem erklärte die Musikerin: "Du bist eine der heißesten 'Bitches', die es in Hollywood je gegeben hat." Portman verriet dann, sie "höre die ganze Zeit" Rihannas Musik: "Du bist einfach so eine Königin und ich danke dir." Rihanna bat anschließend noch um ein gemeinsames Foto, damit sie sich auch in Zukunft an diesen besonderen Moment erinnern könne.

Schwarze Outfits für die Fashion Week

Die beiden Stars kamen in dunklen Outfits zur Fashion Week. Natalie Portman präsentierte einen langen Blazer, unter dem ein kurzer Rock und eine Weste zum Vorschein kamen. Rihanna zeigte sich in einem figurbetonten, wadenlangen Rock mit passender Jacke sowie Handschuhen und Hut. Dazu kombinierte sie weiße Stilettos.

Die Sängerin saß laut "People"-Magazin in der ersten Reihe der Show neben Dior-Geschäftsführerin Delphine Arnault (48). Zu ihnen gesellten sich viele andere berühmte Gesichter wie Glenn Close (76), Juliette Binoche (59) und Kelly Rutherford (55).

Erst vor fünf Monaten ist Rihanna zum zweiten Mal Mutter geworden. Mit A$AP Rocky (35) bekam sie erneut einen Jungen, der Riot Rose heißt. Rihanna und der Rapper sind seit 2020 ein Paar. Ihr erster gemeinsamer Sohn RZA kam 2022 zur Welt.