Er war nicht an Bord „Großer Schreck“: Tourbus von Mark Forster ist verunglückt

Mark Forsters Tourbus hatte einen Unfall. (ncz/spot)

SpotOn News | 14.04.2024, 16:45 Uhr

Ein Tourbus von Mark Forster ist am frühen Sonntagmorgen auf einer Autobahn verunglückt. Der Sänger selbst war nicht an Bord. In seiner Instagram-Story sprach er von einem "großen Schreck".

Ein Tourbus von Mark Forster (41) ist in der Nacht zum Sonntag (13. April) verunglückt. Das bestätigte der Sänger am Nachmittag in einer Instagram-Story. Demnach ereignete sich der Unfall des Nightliners nach dem Konzert in Kiel.

Musiker war nicht an Bord

Forster spricht von einem "großen Schreck", es gehe jedoch allen gut. "Niemand verletzt, niemand zu Schaden gekommen", schreibt der Musiker. Er selbst sei nicht an Bord gewesen. "Wir danken allen Schutzengeln und freuen uns auf die nächsten Termine dieser unglaublich erfüllenden Tour", fügt er hinzu und bittet seine Fans: "Fahrt vorsichtig da draußen."

Laut Medienberichten war der Tourbus bei einem Stopp auf der Autobahn A24 in Richtung Berlin bei Reinbek in Schleswig-Holstein gegen die Leitplanke gekippt und drohte, in den Graben zu kippen. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 5 Uhr morgens. Die Feuerwehr sicherte den Bus, anschließend wurde er abgeschleppt. An Bord sollen sechs Menschen gewesen sein, allesamt Mitglieder in Forsters Band. Die Musiker konnten die Fahrt demnach in einem anderen Bus fortsetzen.

Mark Forster und Band können sich nach dem Schreck nun erstmal eine Pause gönnen: Der nächste Termin der "die unglaubliche arenatour" steht erst am 26. April in Freiburg an. Der Sänger ist noch bis August unterwegs, der letzte Termin findet am 18. August in Bochum statt.