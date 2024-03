Mit anderen Familienmitgliedern Gutes Zeichen? König Charles III. wird Ostergottesdienst besuchen

König Charles III. übernimmt seit seiner Erkrankung nur wenige Termine. Doch beim Ostergottesdienst in Windsor will er dabei sein. (ae/spot)

SpotOn News | 26.03.2024, 13:47 Uhr

Zum Ostergottesdienst auf Schloss Windsor wird sich König Charles III. mit seiner Frau Camilla und weiteren Familienmitgliedern zeigen. Offenbar gaben ihm die Ärzte dafür grünes Licht. Zuletzt hatte der König mit Rücksicht auf seine Krebs-Erkrankung nur wenige Termine absolviert.

Lange war gerätselt worden, jetzt steht fest: König Charles III. (75) wird trotz seiner Krebs-Behandlung am traditionellen Ostersonntagsgottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor teilnehmen. Das bestätigte der Buckingham Palast laut "Daily Mail" am Dienstag. Königin Camilla (76) wird ihren Mann begleiten.

Video News

William und Kate wohl nicht dabei

Weiter sollen königliche Berater am Morgen bekannt gegeben haben, dass das Königspaar, "von anderen Mitgliedern der königlichen Familie begleitet" werde. Thronfolger Prinz William (41) und seine Frau Kate (42) würden allerdings nicht an dem Gottesdienst teilnehmen, schrieb die "Daily Mail". Die Prinzessin hatte am 22. März ihre Krebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Ursprünglich hieß es, sie werde ab Ostern wieder zu ihren royalen Pflichten zurückkehren. Doch angesichts ihrer Chemotherapie wird sie vermutlich erst in einigen Wochen oder sogar Monaten wieder Termine absolvieren.

Die Entscheidung für die Teilnahme von Charles bezeichnet die "Daily Mail" als "bedeutsam". Es sei ein gutes Zeichen, dass die Ärzte ihm trotz seiner Krankheit dazu raten. Der König befindet sich seit Anfang Februar in Behandlung wegen einer nicht näher mitgeteilten Form von Krebs, die im Zuge seiner Operation wegen einer vergrößerten Prostata festgestellt worden war. Auch seine Schwiegertochter Kate unterzog sich Mitte Januar einer Operation. Danach erhielt sie die Krebs-Diagnose. Seitdem tritt auch Prinz William kürzer, um seine Frau zu unterstützen und sich um die drei Kinder zu kümmern. Er soll nach dem Ende der Osterferien wieder öffentliche Aufgaben übernehmen.