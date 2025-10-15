Stars Gwyneth Paltrow: Darum verärgerte sie Leute mit ihrer Aussage zum ‚bewussten Trennen‘

Gwyneth Paltrow on cover of British Vogue - ONE USE Venetia Scott - October 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2025, 18:30 Uhr

Gwyneth Paltrow glaubt, dass ihre Aussage zum „bewussten Trennen“ (conscious uncoupling) den Menschen das Gefühl gab, sie hätten ihre eigene Scheidung „falsch gemacht“.

Die 53-jährige Schauspielerin und ihr Ex-Ehemann Chris Martin lösten 2014 nach fast zehn Jahren Ehe mit dieser Wortwahl weitreichende Diskussionen aus. Nun hat die ‚Iron Man‘-Darstellerin die damalige Kritik reflektiert und sich nach über einem Jahrzehnt dazu geäußert.

„Es gibt viel Schmerz rund um das Thema Scheidung“, sagte Gwyneth in der Novemberausgabe der britischen ‚Vogue‘. „Es ist ein schwieriges Thema, und ich denke, der Grund, warum die Leute so verärgert waren, war, dass sie dachten: ‚Nun, dann haben wir es falsch gemacht‘ oder ‚Meine Eltern haben es falsch gemacht‘. Und das verstehe ich.“ Gwyneth habe es aber erlebt, dass viele ihrer Freunde durch Scheidungen verletzt worden waren. Deswegen wollten sie und Chris einen anderen Weg gehen: „Wir wollten es einfach auf eine andere Weise versuchen.“

Damals betonten die beiden Stars – die die gemeinsamen Kinder Apple (21) und Moses (19) haben – dass sie „immer eine Familie sein“ würden, da ihr Fokus auf den Kindern liege. Sie sagten: „Wir haben unsere Beziehung immer privat geführt, und wir hoffen, dass wir, während wir uns bewusst trennen und gemeinsam Eltern bleiben, dies weiterhin auf dieselbe Weise tun können.“

Heute spricht die ‚Goop‘-Gründerin mit Stolz über die Art und Weise, wie sie und der ‚Coldplay‘-Frontmann ihre Trennung gemeistert haben. Sie sagte: „Ich bin immer noch so stolz darauf, dass wir das gemacht haben und dass wir es leben. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Menschen auf mich zukommen und mir dafür danken – und dafür, dass wir dieses Vorbild geschaffen haben.“