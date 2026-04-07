Stars Gwyneth Paltrow soll Carolyn Bessette ‚verärgert‘ haben

Gwyneth Paltrow - December 2025 - Avalon - Marty Supreme Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 09:00 Uhr

Gwyneth Paltrow soll Carolyn Bessette „verärgert“ haben.

Der Vorwurf ist in der Biografie der Autorin Amy Odell über die 53-jährige ‚Sliding Doors‘-Darstellerin erneut aufgekommen, nachdem die Fernsehserie ‚Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette‘ erschienen ist, die die Beziehung zwischen Carolyn und John F. Kennedy Jr. dramatisiert. Amy schrieb in ihrem Buch ‚Gwyneth: The Biography‘: „Eine der PR-Personen im kleinen Team der Marke, die Gwyneth unterstützte, war Carolyn Bessette. Laut einer Person, die mit ihrer Denkweise vertraut ist, hat Gwyneth sie verärgert. Wenn Fotos von Gwyneth in den Zeitungen erschienen, machte Bessette, die sie als ‚kleines Fräulein Perfekt‘ betrachtete, bissige Bemerkungen über sie.“

Carolyn wurde später die Ehefrau von John F. Kennedy Jr. und war offenbar kein Fan von Gwyneth während deren früher Zeit als prominente Kundin von Calvin Klein. Gwyneth, die Tochter der Hollywood-Veteranin Blythe Danner, war eine wichtige Figur im Umfeld von Calvin Klein, noch bevor sie 1999 für ‚Shakespeare in Love‘ einen Oscar gewann. Der Designer soll Veranstaltungen zu ihren Ehren organisiert, ihr seinen Hubschrauber geliehen und sie bei Shows weltweit in die erste Reihe gesetzt haben.

Carolyn arbeitete sich innerhalb des Modehauses hoch, bevor sie das Unternehmen 1996 verließ und später John heiratete. Beide kamen 1999 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Carolyns Karriere bei Calvin Klein begann im Einzelhandel, bevor sie in leitende Positionen in PR und Showproduktion aufstieg und schließlich ein sechsstelliges Gehalt verdiente. Sie verließ das Unternehmen unter intensiver Medienbeobachtung vor ihrer Hochzeit mit John.