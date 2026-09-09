Stars Gwyneth Paltrow: Patchwork-Familien zusammenzuführen ist ’so schwer‘

Gwyneth Paltrow - December 2025 - Avalon - Marty Supreme Screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2026, 09:00 Uhr

Gwyneth Paltrow findet, Patchwork-Familien zusammenzuführen ist 'so schwer'.

Gwyneth Paltrow hat festgestellt, dass das Zusammenführen ihrer Familie mit der von Brad Falchuk „so schwer“ war.

Die Oscar-preisgekrönte Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Chris Martin eine Tochter, Apple (22), und einen Sohn, Moses (20). Brad Falchuk hat mit seiner Ex-Frau Suzanne Bukinik eine Tochter, Isabella (22), und einen Sohn, Brody (20). Als sie im Podcast ‚Friends Keep Secrets‘ über die Herausforderungen sprach, eine Patchwork-Familie zu bilden, sagte Gwyneth: „Ich habe ein Mädchen und einen Jungen, und Brad hat ein Mädchen und einen Jungen. Also habe ich jetzt zwei Mädchen und zwei Jungen. Sie kommen alle gut miteinander aus, und es macht so viel Spaß.“

Die 53-Jährige gibt zu, dass das Zusammenführen der Familien ein schwieriger und zeitaufwendiger Prozess war. Die Schauspielerin, die Brad 2018 heiratete, verriet: „Es war das Schwerste, was ich je gemacht habe. Es lief einfach lange Zeit nicht gut.“ Gwyneth räumte ein, dass es „am Anfang wirklich schwer“ war, die Familien zusammenzuführen. Doch mit der Zeit verbesserte sich die Dynamik. Sie verriet: „Es war schwer. Am Anfang war es wirklich schwer. Wir haben nie eine Familientherapie zusammen gemacht, aber ich weiß nicht, irgendwie hat es sich dann … Ich habe viel an mir selbst gearbeitet und mich gefragt: ‚Warum löst das so viel in mir aus? Warum sind meine Gefühle so verletzt? Und warum reagiere ich wie ein Kind auf ein Kind, versteht ihr?'“

Gwyneth hatte zuvor zugegeben, dass es anfangs schwierig war, eine Beziehung zu Brads Kindern aufzubauen. Im Jahr 2025 sagte sie in ihrem ‚Goop‘-Podcast: „Wir haben einige wirklich schwierige Zeiten durchstanden. Eine der tiefgründigsten Lektionen, die ich aus meiner Beziehung zu deiner Tochter – die jetzt fantastisch ist – gelernt habe, war, dass da vieles getestet wurde. Sie hat mich damals getestet, um zu sehen, an welchem Punkt ich sie ablehnen würde.“