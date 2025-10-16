Stars Gwyneth Paltrows Freunde platzen fast vor Neid

Bang Showbiz | 16.10.2025, 09:00 Uhr

Gwyneth Paltrows Gruppenchats waren „heiß“, nachdem sie beim Küssen mit Timothée Chalamet fotografiert worden war.

Die 53-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Chris Martin die Kinder Apple (21) und Moses (19) hat und mit Brad Falchuk verheiratet ist, spielt neben dem ‚Wonka‘-Darsteller in dem kommenden Film Marty Supreme. Und sie gab zu, dass ihre „Mama“-Freundinnen neidisch waren, als Fotos vom Set online gingen, auf denen sie sich während einer Szene küssen.

Sie erzählte der ‚Vogue‘: „Oh mein Gott, alle meine Mütter-Gruppenchats standen Kopf. Alle sagten: ‚Ja, GP, mach weiter so!‘ Ich sagte: ‚Leute, beruhigt euch.'“ Die Goop-Gründerin verreit auch, dass ihre Freundinnen sie auslachen, weil sie „nichts weiß“, wenn es um Popkultur geht, sodass sie keine Ahnung hatte, dass Timothée (29) mit Kylie Jenner zusammen war. „Alle machen sich über mich lustig, weil ich nichts weiß. Ich fragte: ‚Hast du eine Freundin?‘ Und er antwortete: ‚Ja, habe ich.‘ Er erwähnte, dass sie Kinder hat, und ich sagte: ‚Das ist ja cool. Ich finde es toll, das von einem jungen Mann wie dir zu hören'“, so Paltrow und fügte hinzu: „Ich verstehe, dass ein 45-Jähriger, der selbst Kinder hat, mit einer Frau mit Kindern zusammen ist, aber es ist eine coole Entscheidung, mit einer jungen Frau zusammen zu sein, die zwei Kinder hat. Ich respektiere das. Ich finde das irgendwie punkig. Aber mein Punkt ist, dass ich nicht wusste, dass es Kylie Jenner war … “