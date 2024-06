"Sei, was und wer du sein willst" „GZSZ“-Star Gisa Zach nackt im „Playboy“: Diese OP hat sie nie bereut

Juli-Ausgabe des "Playboy": Gisa Zach fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut. (eee/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 09:23 Uhr

"GZSZ"-Star Gisa Zach kürt das neue "Playboy"-Cover. Im Rahmen des Nackt-Shootings spricht sie erstmals öffentlich über einen Beauty-Eingriff, der ihr "in gewisser Weise Lebensqualität zurückgegeben" habe.

Aus der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kennt man sie als die quirlige und humorvolle Ehefrau von Dr. Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 63) Yvonne Bode. Jetzt zeigt die Schauspielerin Gisa Zach (50) eine neue Seite von sich: Völlig unverhüllt ziert sie das Cover der Juli-Ausgabe für das Männermagazin "Playboy". Die Bilder seien für Zach ein Ausdruck von: "Sei, was und wer du sein willst, und tu, was immer du tun willst", wie sie im Interview mit dem Magazin erklärt.

Es sei das erste Mal, dass sich die Schauspielerin überhaupt für die Kamera ausziehe. Sie habe erst 50 Jahre alt werden müssen, um das in Betracht zu ziehen, so Zach. "Ich finde es so wichtig, dass wir endlich schaffen, zu sagen, wir können Frauen auch nackt fotografieren, wenn sie über 40 sind." Auch bei ihr habe es Jahre gedauert, bis sich Zach gänzlich wohl in ihrem Körper gefühlt habe. Sie habe es regelrecht lernen müssen. "Und ich habe gelernt, dass das nicht nur eine Sache der Optik, sondern vor allem eine des Mindsets und der Wahrnehmung von sich selbst ist."

Das haben ihre Töchter zu den Nacktfotos gesagt

Was die Reaktionen auf die Nacktfotos anbelangt, so rechne die Schauspielerin damit, dass sie in den sozialen Medien "kontrovers" ausfallen könnten. Die Menschen aus ihrem privaten Umfeld aber "werden das gut finden – allein, weil ich das so gut finde". Mit ihren beiden Töchtern habe sie im Vorfeld gesprochen. "Beide waren überrascht, fanden es aber auch cool, weil sie gemerkt haben, dass ich voll hinter meiner Entscheidung stehe."

Sie spricht offen über Brust-OP

Was Zach bislang nie öffentlich thematisiert habe, sei ihre Brust-OP, der sie sich mit 34 Jahren unterzogen hatte. Nachdem sie zwei Kinder gestillt hatte, sei sie mit ihrer Oberweite nicht mehr zufrieden gewesen. Die Operation sei für die Schauspielerin, die seit 2019 zur "GZSZ"-Familie von RTL gehört, "die beste Entscheidung" ihres Lebens gewesen. Diese habe sie auch aus beruflichen Gründen getroffen. Denn als Schauspielerin drehe sie Sexszenen und ziehe sich täglich vor Kostümbildnern aus, zudem sei sie "ja auch noch eine Frau mit einem Sexleben", betont sie. Jetzt darüber zu sprechen, sei ihr nicht leichtgefallen, aber sie finde es wichtig, zu erklären, dass ihr das "in gewisser Weise Lebensqualität zurückgegeben" habe.

