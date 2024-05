Aufnahmen von 2023 Haakon und Mette-Marit: Königliches Porträt des Kronprinzenpaares

Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit auf dem neuen Porträt des Königshauses. (lau/spot)



Der norwegische Königspalast hat ein neues Porträt des Kronprinzenpaares Haakon und Mette-Marit veröffentlicht. Auch zwei Einzelbilder zeigen den Prinzen und die Prinzessin im Detail.

Eine Reihe neuer Bilder des norwegischen Kronprinzenpaares bezaubern Royal-Fans. Das norwegische Königshaus hat ein neues Porträt von Kronprinz Haakon von Norwegen (50) und seiner Ehefrau, Kronprinzessin Mette-Marit (50), veröffentlicht. Auf dem Foto, das nach Angaben des Königshauses bereits 2023 im Palast aufgenommen wurde, wirkt das beliebte Kronprinzenpaar wahrlich königlich. Kronprinzessin Mette-Marit ist auf dem Bild in ein prunkvolles rotes Kleid gehüllt. Die "Daisy Tiara" ziert ihr Haupt. Das Schmuckstück erhielt die Kronprinzessin einst von ihren Schwiegereltern König Harald (87) und Königin Sonja (86) als Hochzeitsgeschenk.

Neue Porträts von Haakon und Mette-Marit

Auch zwei neue Einzelbilder zeigen die Eheleute im Porträt. Kronprinz Haakon von Norwegen lächelt auf seinem Bild freundlich in die Kamera, trägt dazu eine mit zahlreichen Orden und Auszeichnungen bewehrte Uniform. Mette-Marit trägt auf ihrem Einzelbild eine bodenlange weiße Robe und kombiniert dazu die "Amethyst Necklace Tiara" ihrer Schwiegermutter, Königin Sonja. Die drei neuen Porträt-Bilder des Kronprinzenpaares teilte der Palast auch auf Instagram.

Kronprinz Haakon erhielt in dieser Woche Besuch von Prinzessin Anne

Der norwegische Kronprinz traf in dieser Woche in Oslo auf Prinzessin Anne (73). Die Schwester des britischen Monarchen, König Charles III. (75), stattete ihrem Patensohn einen Besuch ab. Zusammen besuchten die beiden Royals am 22. Mai ein Museum in Oslo, wie auf Instagram verbreitete, offizielle Bilder zeigen. Prinzessin Anne weilte für insgesamt drei Tage in Norwegen. Vor ihrem Treffen mit Kronprinz Haakon nahm sie unter anderem an einem Empfang mit dem britischen Botschafter in Oslo teil.

Prinz Haakon ist der Thronfolger von König Harald V. Der Sohn des norwegischen Monarchen und dessen Ehefrau Königin Sonja wurde 1973 getauft. Prinzessin Anne war neben König Carl XVI. Gustaf von Schweden (78), Königin Margrethe von Dänemark (84), dem verstorbenen König Olav V. von Norwegen (1903-1991) und Prinzessin Astrid (92) unter den europäischen Royals, die seine Taufpaten wurden.