Erster öffentlicher Auftritt Nach dem Unfall: Prinzessin Anne kann sich „an nichts mehr erinnern“

Prinzessin Anne spricht über ihren Unfall. (ili/spot)

SpotOn News | 13.07.2024, 11:35 Uhr

Prinzessin Anne ist zurück. Bei ihrer ersten Veranstaltung nach dem Pferdeunfall auf ihrem Landsitz spricht sie über den Vorfall: "Ich kann mich an nichts mehr erinnern."

Prinzessin Anne (73) spricht bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Unfall auch über ihren Gesundheitszustand. Bei dem Vorfall mit einem Pferd im vergangenen Monat auf ihrem Landsitz hatte sie sich eine Gehirnerschütterung und leichte Verletzungen zugezogen. Es folgte ein Krankenhausaufenthalt.

Prinzessin Anne: "Ich kann mich an nichts mehr erinnern"

Für ihre Rückkehr zu den königlichen Pflichten hatte die Schwester von König Charles III. (75) sich eine Pferdeevent ausgesucht. Während ihres Besuchs der Nationalen Meisterschaften der Riding for the Disabled Association (RDA) an der Hartpury University und dem Hartpury College in Gloucestershire teilte Anne mit, dass sie sich "an nichts mehr erinnern kann", was den Vorfall betrifft, der vermutlich durch einen Aufprall des Kopfes verursacht worden war. Videos vom Besuch der Prinzessin am Freitag bei dem Event zeigt "Mail Online" auf X.

Demnach teilte Helena Vega Lozano, die Vorsitzende von RDA UK, mit, dass die Princess Royal, sobald sie aus dem Auto ausgestiegen war, sagte: "Ich kann mich an nichts mehr erinnern". Trotz ihres gesundheitlichen Rückschlags schien die pferdebegeisterte Schwester des Monarchen in ihrem Element zu sein, als sie sich zu den RDA-Unterstützern in der Arena gesellte, Preise überreichte und die Gewinner traf.

NEW

Princess Anne has said she ‘can’t remember a single thing’ about the incident that left her with head injuries nearly three weeks ago.

Helena Vega Lozano, chair of RDA UK, said: “As soon as she got out of the car she said: “I can’t remember a single thing about it.”” https://t.co/o89DLGe2Wn — Rebecca English (@RE_DailyMail) July 12, 2024

Die dreitägige nationale RDA-Meisterschaft ist die größte Reitsportveranstaltung ihrer Art für behinderte Teilnehmer. Prinzessin Anne übernahm im November 1971 die Schirmherrschaft und ist seit März 1986 Präsidentin der Organisation.

Weitere Termine stehen an

In ihrem öffentlichen Kalender auf der Webseite des britischen Königshauses ist der nächste Termin auch schon für den 15. Juli vermerkt. Als Schirmherrin von "Northern Lighthouse Board", eine Organisation, die für Leuchttürme zuständig ist, soll sie das Schiff NLV Pharos an der Westküste von Schottland besuchen. Nach dem zweitägigen Termin in Schottland gibt es anschließend in ihrem Kalender vermerkte Auftritte im englischen Salisbury, in London, Norfolk und Worcestershire.

Eine Auslandsreise nach Kanada, die Ende Juni beginnen sollte, musste sie zuletzt absagen.

Prinzessin Anne war fünf Tage im Krankenhaus

Prinzessin Anne war nach dem Pferdeunfall fünf Tage im Southmead Hospital in Bristol behandelt worden. Sie soll anschließend auf ihren Landsitz Gatcombe Park bei Minchinhampton zurückgekehrt sein. Auf ihrem Anwesen in Gloucestershire soll sie sich auch die leichte Verletzung zugezogen haben. Vermutlich wurde sie von einem Pferd verletzt, wie britische Medien berichteten.