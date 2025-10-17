Stars ‚Habe vor Lachen geweint‘: Bette Midler über ‚Der Club der Teufelinnen‘-Dreh mit Diane Keaton

Bang Showbiz | 17.10.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin erinnert sich an unbeschwerte Zeiten an der Seite ihrer verstorbenen Kollegin zurück.

Bette Midler hat die „unvergleichliche“ Diane Keaton „immer bewundert“.

Die Oscar-Preisträgerin verstarb am Samstag (11. Oktober) im Alter von 79 Jahren. Ihr Co-Star aus ‚Der Club der Teufelinnen‘ gehörte zu den ersten, die ihr Tribut zollten. Midler hat sich nun an ihre schönsten Erinnerungen mit Keaton erinnert, darunter die Dreharbeiten zur amerikanischen Kult-Komödie von 1996, bei denen sie, Keaton und Goldie Hawn „jeden Tag vor Lachen auf dem Boden lagen“.

Bei einem Auftritt in der Show ‚Watch What Happens Live with Andy Cohen‘ am Donnerstag (16. Oktober) erzählte die Schauspielerin: „Meine Lieblings-Erinnerung ist natürlich ‚Der Club der Teufelinnen‘. Wir hatten so viel Spaß bei der Arbeit an diesem Film. Ich glaube, das war der größte Spaß, den ich je hatte, weil diese beiden Damen [Keaton und Goldie Hawn] mich jeden einzelnen Tag zum Lachen gebracht haben. Ich lag auf dem Boden und habe vor Lachen geweint.“ Midler schwärmte: „Wir hatten eine wundervolle Zeit.“

Die ‚Hocus Pocus‘-Darstellerin sagte, dass niemand es je geschafft habe, Midlers „überschwänglichen Stil“ nachzuahmen. Über das Kennenlernen mit der Hollywood-Ikone verriet sie: „Ich traf sie vor sehr, sehr langer Zeit. Eine Freundin stellte mich ihr vor, und ich habe sie immer bewundert. Sie war so einzigartig, so besonders, so vollkommen sie selbst und unvergleichlich. Ich bin damals nach Hause gegangen und habe versucht, ihren Stil nachzumachen, diese Art von … na ja, überschwänglicher Art.“

Doch weder ihr noch irgendjemand anderem sei das gelungen. „Ich habe viele Leute gesehen, die nahe dran waren, aber niemand hat den wahren … den wahren Geist erreicht, den sie hatte. Sie ist eine außergewöhnliche, außergewöhnliche Persönlichkeit“, betonte Midler.