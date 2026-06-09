Film Fortsetzung von ‚Romy und Michele‘ in Produktion: Lisa Kudrow und Mira Sorvino kehren zurück

Lisa Kudrow and Mira Sorvino - SAG Awards 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 11:00 Uhr

Fortsetzung von 'Romy und Michele' in Produktion: Lisa Kudrow und Mira Sorvino kehren zurück.

Lisa Kudrow und Mira Sorvino haben die Dreharbeiten zur Fortsetzung von ‚Romy and Michele’s High School Reunion‘ begonnen.

Die Arbeiten an der lang erwarteten Fortsetzung der Kultkomödie von 1997 haben offiziell gestartet. Die beiden Hauptdarstellerinnen veröffentlichten ein gemeinsames Foto vom Set, auf dem sie sich erneut in ihrem unverwechselbar exzentrischen Stil präsentieren. Auch 20th Century Studios teilte das Bild mit der Bildunterschrift: „Das Wiedersehen, auf das ihr gewartet habt! Die Fortsetzung von ‚Romy and Michele‘ befindet sich jetzt in Produktion.“ Der Film wird nicht im Kino erscheinen, sondern exklusiv als Hulu-Original über Streaming veröffentlicht werden.

Laut ‚Deadline‘ kehrt auch die Kostümdesignerin des Originals, Mona May, für die Fortsetzung zurück. Sie sagte: „Ich freue mich riesig, Teil dieses großartigen Projekts zu sein, um die DNA der Figuren zu bewahren und die Mode genauso unterhaltsam und fabelhaft zu gestalten wie im Originalfilm. Romy und Michele sind für immer Fashionistas, und ich freue mich sehr darauf, wieder mit Lisa und Mira zusammenzuarbeiten.“ Regie führt Tim Federle. Das Drehbuch stammt erneut von Robin Schiff, die bereits die Figuren erschuf und das Original schrieb. Zur Besetzung gehören außerdem: Janeane Garofalo als Heather, Alan Cumming als Sandy Frink, Camryn Manheim als Toby und Julia Campbell als Christie. Neu dabei sind unter anderem Keegan-Michael Key, Rob Huebel, Breckin Meyer, Patrick Warburton und Nathan Lee Graham in bislang geheim gehaltenen Rollen. Auch Produzenten des Originals, darunter Laurence Mark und Barry Kemp, sind erneut beteiligt.

Im Film von 1997 kehrten Romy und Michele für ihr zehnjähriges Highschool-Treffen nach Tucson zurück und versuchten, ihre ehemaligen Mitschüler davon zu überzeugen, erfolgreiche Geschäftsfrauen und die Erfinderinnen der Post-it-Notizzettel zu sein. Bereits 2024 hatte die Oscar-Preisträgerin Mira Sorvino verraten, dass die Fortsetzung „mit voller Kraft vorangetrieben“ werde. Damals sagte sie gegenüber ‚Us Weekly‘: „Robin Schiff arbeitet daran. Sie arbeitet derzeit noch an ‚Emily in Paris‘ und stellt ihren Entwurf fertig, um ihn dem Studio vorzulegen.“ Die Pläne für die Fortsetzung kamen erstmals konkret auf, nachdem Kudrow und Sorvino 2022 bei den Screen Actors Guild Awards erneut in ihre Rollen geschlüpft waren, um den Preis für das beste Ensemble einer Comedyserie zu präsentieren. Auf die Frage, was sie sich von der Fortsetzung wünsche, antwortete Sorvino: „Ich möchte einfach, dass Romy und Michele weiterhin so nahbar bleiben, aber auch genauso liebenswert und dumm wie immer.“