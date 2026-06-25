Stars ‚Hätte daran sterben können‘: Senna Gammour spricht über Gebärmutterentfernung

Senna Gammour - 10.03.2016 Berlin - E54 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 14:00 Uhr

Die Monrose-Sängerin offenbart, dass den Ärzten bei dem Eingriff ein schwerwiegender Fehler unterfuhr.

Senna Gammour enthüllt Komplikationen nach ihrer Gebärmutterentfernung.

Die ehemalige Monrose-Sängerin erhielt im Alter von 27 Jahren eine schicksalhafte Diagnose: Wegen Überwucherungen an der Gebärmutter entschieden die Ärzte, dass ihr Uterus entfernt werden musste. „Ich hatte eine Gebärmutterentfernung im jungen Alter. Das war eine medizinische Entscheidung, die bereue ich auch nicht“, offenbarte sie im Podcast ‚Main Character Mode‘ von Samira Yavuz.

Zu dem Zeitpunkt befanden sich Monrose auf dem Höhepunkt ihrer Bandkarriere. „Ich bin aus dem Krankenhaus gezwungenermaßen raus, weil da die Presse war. Ich wurde ja quasi gejagt“, erzählte Senna. Doch einen Tag nach der OP tauchten starke Schmerzen auf, so dass sie zurück in die Klinik musste. Dort erhielt die 47-Jährige eine unschöne Nachricht: „Es wurde beim Operieren etwas in mir drin vergessen. Mein Körper hat das rausgeschoben – das waren die Schmerzen.“ Ihre nächsten Worte machen den Ernst der Lage noch deutlicher: „Ich hätte daran sterben können.“

Der Eingriff belastete Senna auch mental sehr, da er bedeutete, dass sie nicht mehr schwanger werden konnte. „Bis du diesen Zustand akzeptierst, dauert es auch seine Zeit“, gestand sie. „Du fühlst dich halt nicht als ganze Frau, weil dir das von außen auch so hinterhergerufen wird. Du triffst auf Männer, die gerne Kinder haben wollen, aber du kannst ihnen keine Kinder geben.“ Irgendwann glaube man das, was man von allen Seiten zu hören bekomme: „Dass du keine ganze Frau sein kannst.“

Im Oktober 2025 hatte Senna enthüllt, dass sogar eine damalige Beziehung an ihrer Kinderlosigkeit zerbrochen war. „Die haben mich genau deswegen auch verlassen“, berichtete die Musikerin im ‚Zycho‘-Podcast von Xhem.