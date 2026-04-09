Stars Hailee Steinfeld ‚biegt Regeln‘ für ihre Haustiere

Hailee Steinfeld - Sinners European premiere April 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2026, 09:30 Uhr

Hailee Steinfeld kann der „Niedlichkeit“ ihrer Haustiere oft nicht widerstehen.

Die 29-jährige Schauspielerin mag es eigentlich nicht, wenn ihre Hunde auf ihre Möbel klettern. Sie findet es aber trotzdem schwer, ihnen etwas abzuschlagen – einfach, weil sie so goldig sind.

Im Gespräch mit ‚Architectural Digest‘ sagte Hailee: „Ich bin bei diesem Thema ein bisschen eigen. Emotional sage ich nein, aber realistisch gesehen sind sie Familie. Also wird die Regel gebogen.“ Außerdem seien ihre Hunde recht klein und in dem Moment, in dem sie sich aufs Sofa setze, liegen die Tiere sofort zu ihren Füßen. „Und es ist fast unmöglich, ihrer Niedlichkeit zu widerstehen, und ich nehme sie dann hoch. Aber ich achte darauf, dass sie frisch gebadet sind und auf einer Decke liegen.“

Hailee, die kürzlich ihr erstes Kind mit Ehemann Josh Allen bekommen hat, verbringt gern Zeit zu Hause als Familie und genießt die alltäglichen Dinge. Die brünette Schönheit hat außerdem ein eigenes Lieblingsgericht entwickelt, von dem sie und Josh regelrecht besessen sind. Sie fügte hinzu: „Es ist dieses wunderbare One-Pot-Rezept mit Hähnchen, Artischocken und Orzo, das irgendwie ein Eigenleben entwickelt hat. Wir werfen verschiedene Gemüsesorten hinein, und ich habe es inzwischen so gut drauf, dass ich mich frei fühle und nicht mehr strikt einem Rezept folge oder mich an bestimmte Mengen halte.“ Sie habe das Gericht mittlerweile so oft gemacht, dass sie das Gefühl habe, experimentieren zu können und etwas Neues hinzuzufügen: „Vielleicht sind wir deshalb noch nicht satt davon geworden.“

Hailee gab auch Einblicke in ihre Morgenroutine und verriet, dass sie bewusst versuche, ihre Bildschirmzeit direkt nach dem Aufwachen zu reduzieren. Die ‚Sinners‘-Schauspielerin erklärte, dass sie in einer „natürlichen, langsamen Weise“ aufwachen möchte. Die Schauspielerin, die Josh 2025 geheiratet hat, sagte: „Ich habe es mir zur Priorität gemacht, morgens sofort die Vorhänge zu öffnen und natürliches Licht hereinzulassen. Früher habe ich als Erstes zum Handy gegriffen, und das hat dazu geführt, dass ich länger im Bett geblieben bin. Selbst wenn ich mich danach noch einmal kurz hinlege, habe ich zumindest das Gefühl, auf eine natürlichere, langsamere Weise wach zu werden.“