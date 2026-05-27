Film Sam Worthington und Jai Courtney gemeinsam in neuem Western

Sam Worthington and Lara Worthington attend the European Premiere of Avatar Fire and Ash - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 11:00 Uhr

Sam Worthington und Jai Courtney haben für Ray Mendozas neuen Western ‚Blood on the Promontory‘ unterschrieben.

Jack Quaid, Jaeden Martell und LaMonica Garrett werden ebenfalls zur Besetzung des Films gehören. Laut ‚Deadline‘ werden Details zu den Charakteren vorerst noch unter Verschluss gehalten.

Der Film soll jedoch die Geschichte von fünf Sträflingen erzählen, die aneinandergebunden sind und nach einem gewalttätigen Zugüberfall versuchen, durch die Berge zu fliehen. Danny Peykoff wird als ausführender Produzent fungieren, während Nina Yang Bongiovi, Paul Hadad, Glenn Kleczkowski und Mark Gillard die Produktion übernehmen.

Worthington ist kein Unbekannter in Western-Projekten. Zuvor war er als Oberleutnant Trent Gephardt in den von Kevin Costner inszenierten Western-Dramen ‚Horizon: An American Saga – Chapter 1‘ und ‚Horizon: An American Saga – Chapter 2‘ zu sehen. Außerdem spielte er 2021 an der Seite von Heather Graham, Colson Baker, Thomas Jane und Alex Meraz in einem Western-Actiondrama. Worthington spielte zudem 2014 die Rolle des Moses in dem Westernfilm ‚The Keeping Room‘ an der Seite von Brit Marling, Hailee Steinfeld und Muna Otaru. Courtney ist derzeit in Taylor Sheridans ‚Yellowstone‘-Spin-off-Serie ‚Dutton Ranch‘ zu sehen, und Garrett war in Sheridans ‚Yellowstone‘-Prequel ‚1883‘ sowie in seiner Serie ‚Lioness‘ zu sehen.

Courtney gab zuvor zu, dass die Arbeit bei ‚Dutton Ranch‘ etwas „ganz anderes“ sei als seine Filmrollen. Courtney gab zuvor zu, dass die Arbeit bei „Dutton Ranch“ etwas „ganz anderes“ sei als seine Filmrollen. Er sagte gegenüber dem ‚Sydney Morning Herald‘: „Man bekommt einen geräumigen Wohnwagen, hängt ein bisschen rum, bekommt was zu essen [Catering am Set], trinkt seinen Kaffee, sagt seinen Text auf und verpisst sich nach Hause. Weißt du, das ist schön, aber es macht es nicht unbedingt besser oder schlechter. Es ist einfach etwas anderes.“