Stars Hailee Steinfeld geht nach Geburt ‚besonders sanft‘ mit sich selbst um

Hailee Steinfeld - 83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin brachte im vergangenen Monat eine Tochter zur Welt und verrät nun, wie sie die Wochen nach der Geburt erlebt.

Hailee Steinfeld versucht, nach der Geburt ihres Babys „besonders sanft“ mit sich selbst umzugehen.

Die ‚Pitch Perfect‘-Darstellerin und ihr Ehemann Josh Allen bekamen vergangenen Monat eine Tochter. Hailee sprach nun darüber, wie wichtig warme und nährende Lebensmittel in der Zeit nach der Geburt seien. In einem Beitrag auf ihrem ‚Beau-Society‘-Substack schrieb sie: „Meine wundervolle Doula hat mir so viel über Ernährung im Wochenbett beigebracht. Im Allgemeinen hat sie mir geraten, während meiner Erholung nach der Geburt warme Speisen zu essen, um die Verdauung zu unterstützen und die Nährstoffaufnahme zu verbessern – eine Philosophie, die aus dem Ayurveda stammt.“

Kürzlich habe Hailees Mutter ihr eine nährende Fleischbällchen-Suppe gekocht. „Das ist eine dieser seltenen Suppen, die genauso gut aussieht, wie sie schmeckt“, schwärmte die Schauspielerin. Außerdem lobte sie das Buch ‚The First 40 Days‘, das sich mit Ernährung und Selbstfürsorge im Wochenbett beschäftigt, und gab zu, dass es für sie eine enorme Hilfe gewesen sei. „Jedes einzelne Wort hat mich berührt. Gleich am Anfang gibt es einen Abschnitt darüber, dass man selbst vierzig Tage nach der Geburt noch in einem sehr verletzlichen Zustand ist. Die Menschen verstehen das bei deinem neugeborenen Baby – aber nicht bei dir, der Mutter“, schrieb die 29-Jährige. Sie selbst befinde sich noch immer in dieser frühen Phase und müsse sich daran erinnern, „in jeder Hinsicht besonders sanft mit mir selbst umzugehen – körperlich, mental, ernährungstechnisch, spirituell“.

Vor Kurzem verriet Hailee, dass sie sich „als Frau immer mehr selbst finde“. Ihre Rolle im Horrorfilm ‚Blood and Sinners‘ unter der Regie von Ryan Coogler sei genau zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben gekommen. Hailee, die in dem Film an der Seite von Michael B. Jordan spielte, sagte gegenüber ‚Bustle‘: „Es ergab einfach Sinn, weil genau das der Punkt in meinem Leben ist, an dem ich gerade stehe. Ich finde immer mehr zu mir selbst als Frau und verstehe, wer ich in jeder Hinsicht bin. Ich glaube fest daran, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert.“ Das richtige Timing sei alles im Leben. „Dort, wo ich beruflich, mental und emotional gerade stehe – wenn diese Rolle früher in mein Leben gekommen wäre, hätte ich sie nicht annehmen können“, räumte Hailee ein.