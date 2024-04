Film Hailee Steinfeld: Rolle in Ryan Cooglers neuem Thriller

Hailee Steinfeld at 81st Annual Golden Globe Awards Jan 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2024, 13:10 Uhr

Hailee Steinfeld hat sich dem Cast von Ryan Cooglers kommenden Thriller angeschlossen.

Die 27-jährige Schauspielerin wird voraussichtlich an der Seite von Michael B. Jordan in dem Film mitspielen, der aktuell bei Warner Bros. in Entwicklung ist.

Die Dreharbeiten zu dem kommenden Projekt beginnen in diesem Monat in New Orleans und Hailee spielt dabei an der Seite von Stars wie Wunmi Mosaku, Delroy Lindo und Jack O’Connell. Über den Film waren bisher nur wenige Details verkündet worden, wobei Insider jedoch davon ausgehen, dass der Film im amerikanischen Süden der Jim-Crow-Ära angesiedelt ist und sowohl Vampire als auch übernatürliche Traditionen der Gegend beinhalten könnte. Berichten von Casting-Informationen zufolge soll Jordan Zwillinge spielen und O’Connell wird einen rassistischen Antagonisten verkörpern. Der neue Film war erstmals am Anfang des Jahres angekündigt worden, wobei sich Warner Bros. in einem Bietergefecht um die Rechte an dem Projekt durchsetze. Die Veröffentlichung des kommenden Thrillers ist für März 2025 geplant. Unterdessen hatte Hailee beschrieben, dass sie probiert, in der Filmbranche auf dem Boden zu bleiben, indem sie auf der Suche nach der idealen Balance in ihrem Leben ist.