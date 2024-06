Beauty & Fashion Hailey Bieber verrät ihren größten Beauty-Fauxpas

Hailey Bieber - March 2024 - NBCUniversal Oppenheimer screening - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2024, 18:00 Uhr

Hailey Bieber enthüllte, dass es ihre schlimmste Beauty-Angewohnheit sei, an ihren Pickeln herumzudrücken.

Das 27-jährige Model, das im Jahr 2022 ihre Haut- und Make-up-Marke Rhode herausbrachte, verkündete, dass sie nicht widerstehen könne, ihre Unreinheiten anzufassen, weshalb sie diese mit Pickelpflastern abdeckt.

Hailey verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚Cosmopolitan‘-Magazin: „Ich kann einen Pickel beim besten Willen nicht in Ruhe lassen. Pickelpflaster haben dabei jedoch geholfen. Wenn er mit etwas Niedlichem abgedeckt ist, dann kann ich zumindest sagen: ‚Okay, okay, okay‘. Und sie helfen wirklich dabei, dass sie schneller abheilen. Vor kurzem hatte ich sogar eine Pyjamaparty mit meiner besten Freundin und ich fragte sie: ‚Hast du auch mal einen Pickel und drückst daran herum?‘ und sie sagte: ‚Nein, da ich nicht an meiner Haut herumdrücke.‘ Ich war schockiert; sie ist so elitär und diszipliniert darin, das sollte ich mir auch mal merken!” Bieber fügte hinzu, dass sich ihre Hautpflege im Laufe ihres Erwachsenwerdens sehr verändert habe, sie aber weiterhin unter Anfällen von perioraler Dermatitis leide, die Pusteln und schuppige Stellen um den Mund herum verursachen kann. „Ich habe das Gefühl, dass meine Haut Gewohnheiten hat, und ich weiß jetzt mehr darüber, was diese auslöst und was nicht. Ich habe jetzt mit 27 Jahren so viel mehr über meine Haut gelernt als mit 20. Ich habe periorale Dermatitis, die bei mir leicht ausgelöst wird und ein bisschen so wie Pickel aussehen kann. Ich habe also definitiv eine Reise mit meiner Haut hinter mir und bin immer noch sehr damit beschäftigt“, sagte die Prominente.