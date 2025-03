Stars Hailey Bieber: Kritik an ihrer angeblichen Fehde mit Selena Gomez

Hailey Bieber - Academy Museum of Motion Pictures 3rd Annual Gala 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2025, 11:00 Uhr

Hailey Bieber kritisiert die „alte, abgedroschene Geschichte“ ihrer angeblichen Fehde mit Selena Gomez.

Eine TikTok-Nutzerin namens Courtney behauptete, dass das 28-jährige Model eines ihrer Videos „geliked“ habe, in dem sie sich gegenüber der ‚Only Murders In The Building‘-Schauspielerin und ihrem Verlobten Benny Blanco „etwas zwielichtig“ verhielt.

Haileys Pressesprecher erklärte in einem Gespräch mit ‚Us Weekly‘: „Das ist nie passiert. Diese ganze Geschichte wurde von einer Content-Erstellerin erfunden, die aus einer alten, abgedroschenen Geschichte Kapital schlagen möchte.“ Die Content-Erstellerin hatte im vergangenen Monat zudem Fotos vom jüngsten Cover-Shooting des berühmten Paares geteilt. In der letzten Woche behauptete die TikTok-Nutzerin, dass Hailey das Video zusammen mit einem angeblichen Screenshot „geliked“ hätte. Haileys Team hat die Idee zurückgewiesen, dass ihr der Beitrag gefiel, nachdem sie vor kurzem Selenas und Bennys Ankündigung ihrer Verlobung im Dezember 2024 „geliked“ hatte. Hailey hatte zuvor behauptet, dass sie in den Jahren, seitdem sie seit 2018 mit Selenas Ex-Freund Justin Bieber verheiratet ist, Morddrohungen von den Fans von Gomez erhalten habe.