Stars Nach Krisengerüchten: Justin und Hailey Bieber sollen „immer noch sehr glücklich“ sein

Justin Bieber and Hailey Bieber - Grammys 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2025, 11:00 Uhr

Laut einem Insider soll an den Gerüchten um eine Ehekrise der Stars nichts dran sein.

Justin und Hailey Bieber sind offenbar nach wie vor „sehr glücklich miteinander“.

Der Popstar ist seit 2018 mit dem Model verheiratet. Vor sieben Monaten durfte das Paar Sohn Jack auf der Welt begrüßen. Kürzlich tauchten allerdings Gerüchte auf, wonach es zwischen Justin und Hailey kriselt. Nun behauptet ein Insider, dass die Realität ganz anders aussieht. „Egal, was die Gerüchte sind, ihre Ehe ist in Ordnung. Sie sind sehr glücklich miteinander“, betont er gegenüber dem ‚People‘-Magazin.

Der ‚Baby‘-Sänger feierte am Samstag (1. März) seinen 31. Geburtstag. Laut dem Insider unternahm das Paar einen „lustigen, entspannenden Ausflug“, um Justins großen Tag zu feiern.

Erst vor wenigen Wochen hatte ein anderer Vertrauter enthüllt, dass der Musiker im Moment ein „glücklicher Camper“ sei und es ihm gut gehe. „Er ist so glücklich wie schon lange nicht mehr“, zitierte ‚Us Weekly‘ den Insider.

In den letzten Monaten versetzte der ‚Peaches‘-Interpret seine Fans in Sorge, nachdem er seiner Frau plötzlich nicht mehr auf Instagram folgte. Außerdem wurde er mehr als einmal dabei gesehen, wie er ein Spa in Los Angeles im besorgniserregenden Zustand verließ. Doch der Insider betonte, dass dies keine Anzeichen für einen „Zusammenbruch“ seien und es Justin sowieso „egal“ sei, was andere über ihn denken.

„Er weiß, dass er seltsam aussieht, wenn er Spas ohne Hemd verlässt, aber so ist er nun mal. Und nach den Gerüchten, dass er es jetzt aus Trotz tut, ist er einfach er selbst und wird kein makelloses Image erschaffen, nur weil die Öffentlichkeit es von ihm erwartet“, so der Insider. Anfang Januar bestand Justin darauf, dass ein Hacker dafür verantwortlich war, dass er Hailey auf Instagram entfolgte.