Stars Hailey und Justin Bieber ziehen womöglich nach Europa um

Justin Bieber - FEB 22 - GETTY - Grammy Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2025, 09:00 Uhr

Das Paar wünscht sich ein Leben abseits des Hollywood-Trubels und überlegt deshalb nach Europa umzuziehen.

Um dem Hollywood-Stress zu entfliehen ziehen Hailey und Justin Bieber einen Umzug nach Europa in Betracht.

Das Paar hatte in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Schlagzeilen über den Status seiner Beziehung zu kämpfen. Außerdem geriet der Sänger ins Visier der Paparazzi, nachdem er bei einem Ausflug ausgemergelt erschien und damit Fragen über seine psychische und körperliche Gesundheit aufwarf. Laut der amerikanischen Ausgabe der Zeitung ‚The Sun‘ wollen Hailey und Justin, die zusammen den kleinen Sohn Jack großziehen, deshalb womöglich schon bald nach Europa umziehen, um dem Trubel Hollywoods zu entfliehen. Ein Insider verriet dazu im Gespräch mit der Zeitung: „Sie wollen wieder ein einfacheres Leben genießen – ein langsameres Tempo, um sich in einem ruhigen Umfeld wiederzufinden.“

Der 31-jährige Popstar und das 28-jährige Model sollen demnach genug von dem Interesse an ihrem Privatleben haben, weshalb Hollywood für sie einfach nicht mehr der richtige Ort sei. Wie der Insider, der sich im Interview als Makler outete, weiter verriet, sucht das Paar deshalb nach Anwesen, die ihnen Privatsphäre, Landschaft und warmes Wetter versprechen.