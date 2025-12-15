Musik Haim-Star dachte, sie ‚halluziniere‘, als sie von der Grammy-Nominierung erfuhr

Haim - 2024 Vanity Fair Oscar Party - © AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2025, 14:00 Uhr

Alana Haim dachte, sie 'halluziniere', als sie von der Grammy-Nominierung erfuhr.

Alana Haim dachte, sie würde „halluzinieren“, als sie hörte, dass Haim bei den Grammy Awards 2026 für das Beste Rockalbum nominiert worden sind.

Das Schwesterntrio – bestehend aus Este, Danielle und Alana Haim – war völlig überrascht von der Nominierung, zumal sie die erste reine Frauengruppe sind, die von der Recording Academy in dieser Kategorie berücksichtigt wurde. Gegenüber der BBC sagte Alana: „Ich schaue mir die Nominierungen jedes Jahr an, deshalb fühlt es sich irgendwie wie ‚Die Truman Show‘ an, wenn plötzlich dein eigener Name vorgelesen wird. Ich musste meine Schwestern anrufen und fragen: ‚Habe ich das richtig gehört oder halluziniere ich?'“

Dass es mit ‚I Quit‘ das erste Mal war, dass die drei gezielt ein richtiges Rockalbum machen wollten, mache die Nominierung umso besonderer. Alana erklärte: „Wir haben uns dieses Mal wirklich vorgenommen, ein Rockalbum zu machen, deshalb ist das ein riesiger Meilenstein. Aber wir sind einfach dankbar für die Frauen, die vor uns kamen.“ Este Haim ergänzte: „Alle, zu denen wir aufgeschaut haben, waren Rockmusikerinnen. Das war unsere Welt – egal ob Stevie Nicks, Joni Mitchell oder Pat Benatar.“

In der Kategorie treten Haim gegen ‚private music‘ von Deftones, ‚NEVER ENOUGH‘ von Turnstile, ‚FROM ZERO‘ von Linkin Park sowie ‚Idols‘ von Yungblud an. Die Grammy Awards finden am 1. Februar 2026 in Los Angeles statt. Trotz ihres Ausflugs in die Schauspielerei betont Alana, dass Musik für sie immer an erster Stelle stehen wird. Der ‚Licorice Pizza‘-Star sagte: „Meine Geschwister und ich machen Musik, seit ich vier Jahre alt bin. Es fühlt sich an, als hätte es nie etwas anderes geben sollen, das wir tun. Und ich bin wirklich dankbar, dass wir es bis hierher geschafft haben und immer noch dabei sind.“