Es ist Halbzeit im Dschungelcamp: Wen Sonja Zietlow und Jan Köppen zu ihren persönlichen Favoriten zählen und wen nicht, geben sie im RTL-Interview preis.

Wen die Zuschauer mögen und wen nicht, kann man bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" täglich daran erkennen, wen sie via Telefonabstimmung in die Ekel-Prüfungen wählen und leiden sehen wollen. Wen das Moderatoren-Duo für seine Leistung im australischen Busch schätzt und wen eben nicht, verraten Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) jetzt gegenüber RTL.

Der "Ninja Warrior"-Kommentator Jan Köppen scheint nach der letzten Ess-Dschungelprüfung eine Kandidatin auf dem Kieker zu haben: Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Yeliz Koc (31). "Da ich das Gefühl hatte, sie hat es nicht wirklich probiert. Sie hat es nicht wirklich versucht. […] Sie steckte diesen Stink-Tofu in den Mund und nahm ihn direkt wieder raus und dann fing sie an zu reden." Dieses Verhalten habe ihn "so ein bisschen genervt".

Auch Kollegin Zietlow traut der Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (33) wohl nicht über den Weg: "Sie ist halt immer so ruhig und so hübsch und da kann man gar nichts dagegen sagen. Aber mich hat die Story mit dem Jimi ein bisschen irritiert, weil sie ist ja so lieb und so nett und fragt ihn nicht, wo er wohnt oder so, weil sie möchte ja nicht, dass er sich schlecht fühlt – erzählt es dann aber vor Millionenpublikum [dass er bei ihr auf der Couch schläft, Anm. der Red.]." Das habe sie "persönlich jetzt nicht sehr charmant" gefunden.

"Sie kriegt mich manchmal, das gebe ich zu"

Eine weitere Dschungelcamperin pickte sich Köppen für die ehrliche Beurteilung raus: Edith Stehfest (30), Ehefrau des ehemaligen Dschungel-Stars Eric Stehfest (35). "Die ist natürlich jetzt sehr im Fokus, weil sie auch eine spezielle Art hat. Sie kriegt mich auch schon manchmal, das gebe ich zu", verrät er und versucht sich in Küchenpsychologie: "Ich glaube, aber es kann mich jeder berichtigen, dass sie natürlich durch ihre Drogenvergangenheit wahrscheinlich so einen Schutzkorridor für sich gebaut hat, der eine gewisse Kontrolle ermöglicht und sie weiß, wenn sie da rauskommt, dann wird sie vielleicht auch unsicher."

Das würde man beim gemeinschaftlichen Kochen merken, wenn Stehfest die Pfannen nicht aus der Hand geben kann. "Dieses Abgeben bedeutet auch loslassen und das hat vielleicht wiederum mit ihrer Vergangenheit zu tun. Deswegen will ich ihr Verhalten nicht komplett entschuldigen, aber ich kann es vielleicht aufgrund des Wissens mehr nachvollziehen."

Aber nicht nur Zickereien an der Feuerstelle und Alleingänge bei der Zubereitung des Essens werden kritisiert: Kandidat Maurice Dziwak (26) könnte dagegen fröhlicher sein, meint Zietlow. "Ich würde mir von dem ein bisschen mehr Leichtigkeit wünschen", sagt sie über den jungen Vater, der sein kleines Kind zu Hause vermisst.

Für Sam Dylan verständnisvolle Worte

Für den polarisierenden Realitystar und resoluten Prüfungsabbrecher Sam Dylan (33) findet Zietlow dagegen versöhnliche Worte: "Sam ist immer derjenige, der die Leute auch wirklich fragt: 'Wie war das denn?' Er ist interessiert, er hört zu, weil manche hören dann ja gar nicht zu."

Insgesamt sei es aber sehr schön im Dschungel, denn trotz der Altersunterschiede und verschiedenen Generationen "interessieren sich die Alten für die Jungen und die Jungen für die Alten und die dazwischen auch. Also, mir macht das total viel Spaß. Ich freue mich", resümiert Zietlow, die seit Staffel 1 (2004) durch das Format führt.

Generell seien die Bewohner des RTL-Pritschenlagers der 18. Staffel sehr sozial: "Ich finde das Camp super, weil so viele unterschiedliche Facetten dabei sind. Außerdem habe ich das Gefühl, dass es eine sehr interessierte und soziale Gruppe ist, obwohl sie total unterschiedlich sind", befindet Sonja Zietlow.

