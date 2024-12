Film Halina Reijn: Deshalb sind die Sexszenen in Babygirl so extrem

Bang Showbiz | 30.12.2024, 11:00 Uhr

Die Regisseurin engagierte eine sogenannte Intimitätskoordinatorin, um die Sexszenen im Film möglichst extrem zu gestalten.

Halina Reijn engagierte für ‚Babygirl‘ eine sogenannte Intimitätskoordinatorin.

Die Filmemacherin führte die Regie bei dem mit Spannung erwarteten Erotikthriller, in dem Nicole Kidman die Unternehmerin Romy spielt, die ihre Karriere und Familie für eine Affäre mit dem Praktikanten Samuel (gespielt von Harris Dickinson) aufs Spiel setzt. Laut Reijn wären die intimen Teile des Films ohne Lizzy Talbot – eine renommierte Expertin für Sexszenen – niemals so gut geworden wie sie letztendlich im fertigen Film landeten. Über die Zusammenarbeit berichtete die Regisseurin im Gespräch mit ‚IndieWire‘: „Man kann extremere Sexszenen machen, die viel riskanter aussehen, wenn man sich sagt: ‚Nein, lass es die Schauspielerinnen selbst herausfinden.‘ Das ist so eine veraltete Idee davon, was Sexualität ist und wie man sie angeht. Ich bin wirklich dagegen.“

Reijn könne laut eigener Aussage nicht verstehen, dass die Zusammenarbeit mit Intimitätskoordinatoren bisher noch nicht weiter verbreitet sei. Ihre Arbeit bestehe nämlich keinesfalls nur darin, den Darstellern ein Gefühl von Sicherheit zu verleihen, sondern sie auch aus ihrer Komfortzone zu locken. „Ich bin ebenfalls gegen Leute, die sagen: ‚Nein, meine Schauspieler wollten keinen Intimitätskoordinator.‘ Das ergibt keinen Sinn. Es geht auch um deine Sicherheit als Regisseur und die aller anderen. Was, wenn es ein Missverständnis gibt? Es ist einfach unglaublich so eine Person am Set zu haben. Und wenn du als Regisseur kreativ und talentiert genug bist, dann kannst du es abliefern. Vertrau mir. Du musst einfach ein bisschen deine eigene Komfortzone verlassen und dann wirst du eine komplett neue Welt voller Kreativität und Möglichkeiten entdecken.“