Film Halle Bailey: Rolle in Universal-Musical

Halle Bailey - March 2024 - Black Women In Hollywood Awards Ceremony - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2024, 14:00 Uhr

Halle Bailey hat sich dem Cast des von Pharrell Williams inspirierten Universal-Musicals angeschlossen.

Die 24-jährige Schauspielerin wird an der Seite von Da’Vine Joy Randolph und Kelvin Harrison Jr. in dem kommenden Coming-of-Age-Film mit von der Partie sein, bei dem Michel Gondry die Regie übernehmen wird.

Der Film spielt im Sommer 1977 in Virginia Beach und ist von Williams‘ Kindheitsviertel Atlantis Apartments inspiriert worden. Gondry führt die Regie nach einem Drehbuch von Martin Hynes und Steven Levenson, wobei Pharrell, Mimi Valdes und Gil Netter als Produzenten fungieren. Halle hatte im vergangenen Jahr die Hauptrolle im Live-Action-Remake von ‚Arielle, die Meerjungfrau‘ gespielt und schätzte den kulturellen Einfluss, die erste schwarze Schauspielerin zu sein, die in der Rolle der Arielle zu sehen war. Die Darstellerin verriet in einem Interview gegenüber ‚Deadline‘ bei der Premiere des Films: „Dieser Moment bedeutet mir alles, ich bin so dankbar dafür, hier sein zu dürfen. Ich fühle mich einfach sehr geehrt und bin froh darüber, dass der Tag endlich gekommen ist, an dem wir es uns alle ansehen können.“ Baileys Besetzung des kommenden Projekts ist zu einem Trend in den sozialen Medien geworden, als der Trailer für das Remake erschien, wobei sie hofft, dass junge farbige Menschen „ein Spiegelbild ihrer selbst“ auf der großen Leinwand sehen werden.