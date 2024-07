Stars Pharrell Williams: Olympia-Party von Tierschützern gecrasht

Bang Showbiz | 26.07.2024, 10:00 Uhr

Die mit Stars besetzte Olympia-Party von Pharrell Williams in Paris am Donnerstagabend (25. Juli) wurde von Tierschützern gestört.

Der Musiker, der auch als Modedesigner arbeitet, veranstaltete am Vorabend des Starts der Olympischen Spiele 2024 in der französischen Hauptstadt am Freitag (26. Juli) eine glanzvolle Veranstaltung für Louis Vuitton im Hauptsitz der Marke in der französischen Hauptstadt. Die ‚The Prelude To The Olympics‘-Party wurde aber von zwei Unterstützern von PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) gestürmt, die Schilder schwenkten, auf denen sie ihn aufforderten, keine Tierhäute mehr in seinen Entwürfen für das Unternehmen zu verwenden.

Yvonne Taylor, Vice President of Corporate Projects bei PETA, sagte über den Protest: „Während Pharrell sich auf Promi-Soireen austobt, leiden die schutzbedürftigen Tiere, die für seine „Mode“-Entscheidungen zum Tode verurteilt wurden, in Massentierhaltungen und Schlachthöfen in Schmerzen und Dreck, wo sie in Stücke gehackt oder bei lebendigem Leib gehäutet werden. PETA fordert Pharrell auf, aufzuhören, sich an Grausamkeiten zu beteiligen und Louis Vuitton aus dem dunklen Mittelalter herauszuholen, indem er die antiquierte Verwendung von Tierhäuten und -fellen meidet.“

Die Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift „Pharrell: Stop Killing Animals for Fashion“ hoch, bevor sie von Sicherheitskräften hinausgeworfen wurden. An der Veranstaltung, die in der Louis Vuitton Foundation stattfand, nahmen Stars wie Charlize Theron, Zendaya, Snoop Dogg und Serena Williams teil. Pharrell ist seit letztem Jahr Kreativdirektor für Herren bei Louis Vuitton und zog sich zuvor den Zorn von PETA zu, als er eine maßgeschneiderte Tasche aus Krokodilleder im Wert von 1 Million US-Dollar entwarf. Die US-Vizepräsidentin von PETA, Lisa Lange, lud den Musiker zu einer Tour durch eine Krokodilfabrik ein, um zu sehen, wie die Kreaturen vor der Schlachtung behandelt werden. Sie sagte: „Wir möchten Sie zu einer nicht ganz luxuriösen Tour durch eine schmutzige (denn das ist es) Krokodil-Fabrikfarm einladen, um mit uns die lebendigen Ursprünge Ihrer „Millionaire-Tasche“ zu sehen. Sie sollten Nasenstöpsel und hohe Stiefel mitbringen, um durch stinkendes, mit Exkrementen gefülltes Wasser zu waten. Wenn wir in ein Indoor-Aquarium gehen, bringen Sie auch eine Taschenlampe mit, denn Sie werden kein Tageslicht sehen. Hier gibt es keine verschwommenen Linien. Wildtiere für eine Tasche zu töten ist nicht cool – es ist kalt.“