Stars Halle Berry schwärmt von ‚James Bond‘-Kollegen Pierce Brosnan

Halle Berry attends The Union - Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.08.2024, 10:25 Uhr

Die Schauspielerin hätte sich keinen besseren 007 wünschen können.

Halle Berry lobt Pierce Brosnan dafür, dass er „ihren Glauben an Männer wiederhergestellt hat“.

Die Schauspielerin arbeitete 2002 mit ihrem Hollywood-Kollegen für den ‚James Bond‘-Film ‚Stirb an einem anderen Tag‘ zusammen. 22 Jahre später erinnert sie sich daran, dass der 007-Darsteller ein „absoluter Gentleman“ war. Im Gespräch mit ‚Wired‘ schwärmt Halle: „Er wird immer mein Bond sein, immer. Ich bin ein Pierce Brosnan-Fan. Er hat meinen Glauben an Männer in diesem Film wiederhergestellt. Es könnte keinen Menschen geben, der ein besserer Gentleman ist als Pierce Brosnan.“

Die 58-Jährige fühlte sich „geehrt“, eine Rolle als Bond-Girl bekommen zu haben. In dem Action-Streifen verkörperte sie die NSA-Agentin Jinx. „Bond stand nicht auf meiner Wunschliste, nein, nicht um in einem mitzuspielen, aber ich habe die Filme immer geliebt“, erklärt sie. „Da ich in einem mitgespielt habe, habe ich das Gefühl, Teil der Filmgeschichte zu sein… Diese Filme sind ikonisch. Sie werden für immer ein Teil unserer Geschichte sein, und ich fühle mich wirklich geehrt, in einem davon mitgewirkt zu haben, besonders mit Pierce.“