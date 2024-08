Gericht lehnt Antrag ab Halle Berry will Ex zur Einhaltung von Co-Parenting-Vertrag zwingen

Olivier Martinez und Halle Berry trennten sich 2015 nach zwei Ehejahren. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.08.2024, 10:30 Uhr

Eigentlich wurde die Scheidung von Halle Berry und Olivier Martinez bereits im August 2023 finalisiert. Eindeutig geklärt sind die Dinge zwischen den beiden aber offenbar trotzdem nicht, wie neue Gerichtsdokumente zeigen.

US-Schauspielerin Halle Berry (57) wollte ihren Ex-Ehemann Olivier Martinez (58) per Gerichtsantrag dazu bringen, sich an die gemeinsame Sorgerechtsvereinbarung zu halten. Das zuständige Gericht, der Superior Court of California in Los Angeles County, lehnte Berrys Antrag allerdings ab, wie das "People"-Magazin berichtet.

Konkret ging es in dem Antrag um eine Vereinbarung von Ende Mai. Die Schauspielerin und ihr Ex-Ehemann hatten einer "Co-Parenting-Therapie" mit einem Coach zugestimmt, um "Streitigkeiten und Konflikte zwischen ihnen zu lösen" und den gemeinsamen Sohn Maceo (9) erfolgreich miteinander zu erziehen, zitiert "People" aus den Gerichtsdokumenten.

"Bereits angespannte Beziehung"

Berry behauptet in den neuen Unterlagen nun, Martinez habe es versäumt, den Coach weiter zu besuchen. Er habe die Coaching-Sitzungen "einseitig beendet", ohne ihr oder dem Coach Bescheid zu sagen. Martinez habe "sich entschieden, wiederholt Vereinbarungen und Gerichtsbeschlüsse mit nachlässiger Rücksicht zu verletzen". Sein Verhalten schade ihrem Sohn und der "bereits angespannten Beziehung" der beiden Ex-Partner.

Sie und Martinez hätten am 29. Mai eine Vereinbarung unterzeichnet, die vorsieht, dass beide individuelle Sitzungen mit einem Coach besuchen sollen und anschließend gemeinsame Sitzungen mit dem Co-Parenting-Therapeuten beginnen sollen. "Nichts davon ist eingetreten", zitiert "People" aus den Dokumenten. "Tatsächlich wurde keine einzige gemeinsame Sitzung anberaumt." Stattdessen habe Martinez die Sitzungen auf September verschieben wollen, um den Sommer in Frankreich zu verbringen.

Die Schauspielerin soll das Gericht dann gebeten haben, die Einhaltung der Vereinbarung durch Olivier Martinez "bis Montag, den 29. Juli, zu erzwingen". Konkret ging es um ein gemeinsames Treffen Ende Juli sowie einen zuvor vereinbarten Zeitplan für August. Die zuständige Richterin lehnte den Antrag jedoch am Donnerstag (1. August) ab, da "keine dringenden Umstände" vorlägen.

Scheidung war im August 2023 offiziell

Halle Berry und Olivier Martinez hatten ihre Scheidung im August 2023 – acht Jahre nach ihrem Ehe-Aus – finalisiert. Damals wurde festgelegt, dass sie das Sorgerecht für Sohn Maceo teilen. Berry stimmte zu, Martinez monatlich 8.000 US-Dollar Kindesunterhalt zu zahlen. Sie wird ihm außerdem "4,3 Prozent jedes Einkommens, das über 2.000.000 US-Dollar liegt", als zusätzliche Unterstützung zahlen. Berry soll zudem die Kosten für die Privatschule, die Uniformen und das Schulmaterial ihres Sohnes sowie für alle außerschulischen Aktivitäten übernehmen.

Martinez und Berry waren von 2010 bis 2015 ein Paar. Die beiden hatten sich am Set des Films "Dark Tide" (2012) kennengelernt. Nach zwei Jahren Ehe beantragten die beiden die Scheidung. Im Dezember 2016 entschied ein Richter, dass Berry und Martinez rechtmäßig Singles seien, die Ex-Partner verhandelten jedoch weiterhin über das Sorgerecht und den Unterhalt.