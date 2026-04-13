Stars Hana Cross: Beckham-Familie machte ihr während der Beziehung zu Brooklyn ‚viel Angst‘

Hana Cross - fashion awards - December 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 18:30 Uhr

Die Ex-Freundin von Brooklyn Beckham hat behauptet, seine Familie habe bei ihr „viel Angst“ ausgelöst.

Model Hana Cross war neun Monate lang mit dem angehenden Koch zusammen, bevor sie sich 2019 trennten. Brooklyn kritisierte kürzlich seine berühmten Eltern Sir David und Lady Victoria Beckham im Zuge ihrer anhaltenden Entfremdung. Rückblickend wünscht sich Hana, sie hätte auf bestimmte „Warnzeichen“ geachtet und die Beziehung früher beendet.

„Meine Zeit mit der Familie hat bei mir ehrlich gesagt viel Angst ausgelöst“, sagte sie jetzt dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin. „Es gab viele Warnzeichen und Dinge, die während der Beziehung passiert sind, die mich im Nachhinein hätten dazu bringen sollen, nachzudenken und die Beziehung vielleicht viel früher zu beenden oder daraus wegzugehen, als ich es getan habe.“ Sie sei allerdings erst 20 oder 21 Jahre alt gewesen, als sie mit Brooklyn zusammen war, und hatte gerade erst mit dem Modeln angefangen. „Und ich kam von einem Leben auf einem Bauernhof nach London und wurde in so eine Beziehung hineingeworfen.“ Es sei schwer für sie gewesen, einzuschätzen, was sie in so einer Situation am besten tun sollte. Sie fügte hinzu: „Niemand wusste es wirklich, und ich eigentlich auch nicht. Ich war damit nicht besonders offen, deshalb war es schwer, Ratschläge von außen anzunehmen.“

Hana gab zu, dass sie nicht gern auf ihre Zeit mit Brooklyn zurückblickt. Sie sagte: „Seit wir uns getrennt haben, und das ist jetzt viele Jahre her, gab es viel Presse und viel Gerede. Seitdem habe ich nicht wirklich über Brooklyn oder meine Zeit mit der Familie gesprochen; ich hatte dieses Kapitel meines Lebens und wollte damit abschließen.“ Aber durch die ständige Presse, die dazu erscheint, und dadurch, dass ihr Name immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht werde, sei es schwer, nicht gedanklich wieder in diesen Teil ihres Lebens hineingezogen zu werden: „Besonders jetzt, wo all diese Streitigkeiten öffentlich werden. Es ist schwer, weil ich im Rückblick nicht gern an diese Zeit denke.“

In einer scharf formulierten, skandalösen Erklärung Anfang dieses Jahres warf Brooklyn seinen Eltern vor, sie würden versuchen, „die Erzählung zu kontrollieren“ rund um ihre Familie. Außerdem sollen sie versucht haben, seine Hochzeit mit Ehefrau Nicola Peltz Beckham zu sabotieren und ihn dazu zu drängen, „die Rechte an [seinem] Namen abzugeben“. Und während Hana vom Instagram-Ausbruch ihres Ex-Freundes „schockiert“ war, war sie vom Inhalt nicht völlig überrascht. Sie sagte: „Diese ganze Sache, die passiert ist, dass Brooklyn sich geäußert und diese Instagram-Stories und sein Statement gepostet hat … dass er das getan hat, war für mich schon ein bisschen schockierend. Es war eine Überraschung. Ich schätze, es hat seine Familie auch schockiert … aber es hat auch viele meiner eigenen Erfahrungen zusammengefasst und die Art und Weise, wie ihre Familie als Marke tatsächlich handelt.“