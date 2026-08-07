Stars Hanka Rackwitz hat sich ihren Ex-Partner zurück ins Haus geholt

Hanka Rackwitz - 04.05.2016 KÃ¶ln - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2026, 14:00 Uhr

Hanka Rackwitz hat sich ihren Ex-Partner zurück ins Haus geholt.

Hanka Rackwitz und Pierre Paminski verbindet eine außergewöhnliche Geschichte.

Nach Jahren der Trennung wagten die beiden 2025 noch einmal einen Neuanfang als Paar. Die Beziehung hielt zwar nicht dauerhaft, doch endgültig voneinander losgekommen sind sie bis heute nicht. Stattdessen leben und arbeiten die beiden inzwischen wieder unter einem Dach und schließen auch eine erneute Annäherung nicht völlig aus.

Gemeinsam betreiben die ehemalige TV-Maklerin und ihr Ex-Partner den Biergarten Dorfkrug im sachsen-anhaltischen Freist. Über dem Lokal befindet sich ihre Wohnung, in der beide ebenfalls zusammen leben. Gegenüber der ‚Bild-Zeitung‘ sprach Rackwitz nun offen über ihre besondere Verbindung zu Paminski und machte deutlich, dass sie sich eine gemeinsame Zukunft in anderer Form durchaus vorstellen kann. „Ich würde es nicht ausschließen, dass es nochmal in irgendeine Richtung geht, weil ich ihn nach wie vor toll finde“, erklärte die 57-Jährige. Ob daraus noch einmal eine Liebesbeziehung wird, lasse sie bewusst offen. Pierre Paminski bewertet die Situation allerdings deutlich pragmatischer. „Wir sind zusammen als Team, nicht als Paar. Jeder hat sein eigenes Schlafzimmer und sein eigenes Bad“, stellte er klar. Im gemeinsamen Betrieb sind die Aufgaben ebenfalls klar verteilt: Während Paminski als Geschäftsführer die organisatorische Verantwortung trägt, steht Rackwitz als Köchin in der Küche.

Für die frühere ‚Mieten, kaufen, wohnen‘-Maklerin bedeutet der Dorfkrug weit mehr als nur einen neuen Arbeitsplatz. „Für mich ist diese Kneipe die Chance, etwas Eigenes aufzubauen“, sagte sie. Das Projekt sei für sie ein wichtiger Schritt in einen neuen Lebensabschnitt. Auch über ihre enge Verbindung zu ihrem Ex fand Rackwitz emotionale Worte: „Pierre und ich sind irgendwie eine Person. Wir haben da eine Ebene, die sehr kostbar für uns ist. Und jetzt haben wir uns wiedergefunden. Wir werden das Beste draus machen.“