Stars Hannah Waddingham über den Wendepunkt ihres Lebens

Hannah Waddingham - Women's Health UK - June 2026 Cover - David Venni BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 09:00 Uhr

Hannah Waddingham sagt, dass die Rolle in ‚Ted Lasso‘ ihre Karriere in vielerlei Hinsicht grundlegend verändert habe.

Die 51-jährige Schauspielerin spielt in der erfolgreichen Apple-TV-Serie die Besitzerin des AFC Richmond, Rebecca Welton, und erklärte, wie diese Rolle die Wahrnehmung ihrer Person verändert und ihr die Möglichkeit gegeben habe, für ihre 12-jährige Tochter Kitty zu sorgen, die sie mit ihrem Ex-Partner Gianluca Cugnetto hat.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Women’s Health‘ sagte: „Es war ein Wendepunkt, da ich zum ersten Mal nicht nur als große, kräftigere Frau wahrgenommen wurde, sondern als jemand, der dieselben Macken, Unsicherheiten und Verletzlichkeiten hat wie jeder andere auch. Aber auch die finanzielle Unterstützung, die ich in diesem Moment erhielt … die Möglichkeit, mit meiner Tochter auf eigenen Beinen zu stehen.“

‚Ted Lasso‘ – in dessen Mittelpunkt der titelgebende amerikanische Trainer Jason Sudeikis und seine Versuche stehen, einen englischen Fußballverein zum Ruhm zu führen – kehrt im August mit einer vierten Staffel zurück. Und Waddingham hofft, dass die Zuschauer die neuen Folgen, in denen das Frauenteam des AFC Richmond im Mittelpunkt steht, begeistert aufnehmen. Die Emmy-Preisträgerin erklärte: „Ich hoffe, dass die Leute [diese Staffel] genauso ins Herz schließen wie die ersten drei Staffeln, denn die Frauen in dieser Staffel verdienen es, dass man sich auf sie einlässt. Die Besetzung ist ebenfalls fabelhaft – sie sind hereingekommen und haben die Rollen sofort für sich beansprucht –, daher bin ich sehr zuversichtlich, was die jüngere Generation von Schauspielerinnen angeht; sie haben es drauf und noch einiges mehr.“

Waddingham wurde alleinerziehende Mutter von Kitty, als ihre Tochter erst zwei Jahre alt war, und sie betrachtet die Erziehung ihres Kindes als ihre „größte Errungenschaft“.